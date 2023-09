모국어처럼 영어 트이려면? 힙합 하듯이 이걸 들려주세요

엄마가 말랑한 아기의 배에 손을 얹고 원을 그리며 노래를 부르기 시작합니다.

“Round and round the garden, like a teddy bear(테디베어처럼 빙글빙글 정원을 돌아요).”

‘Round and round the garden’이라는 제목의 이 노래는 영미권에서 유명한 ‘마더구스(Mother Goose)’입니다. 아기는 자신의 배를 쓰다듬는 따뜻한 손길을 느끼며 엄마의 노래를 듣습니다. ‘R’을 시작으로 발음이 비슷한 모음들의 ‘구르는 듯한’ 소리를 들으면서 아기는 영어 낱소리에 익숙해지죠.

모국어를 ‘엄마의 혀(mother tongue)’라고 하는 이유가 여기에 있습니다. 엄마의 입에서 나온 말소리는 아기의 뇌에 차곡차곡 쌓여서 언어의 기둥을 만듭니다. 특히 영미권의 전래 동요인 마더구스는 아이들이 모국어의 소리를 배울 때 중요한 역할을 해요. 오늘은 마더구스로 영어 소리 인식을 키우는 방법에 대해 알려드릴게요.

본격적으로 시작하기 전, 여러분이 알아야 할 세 가지 문법 용어를 알려드릴게요. 이걸 기억하시면 글 전체를 이해하기 훨씬 수월하실 겁니다.