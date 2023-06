“왜 신차 비닐 안 뜯습니까” 현대차 싹 뜯은 ‘정의선 스타일’

2005년 말 기아자동차(현 기아) 사장에 취임한 후 정의선 당시 사장의 회사에 대한 문제 진단이었다. 정 사장의 후임으로 기아차 사장을 지낸 이형근 전 기아차 부회장은 이에 대해 “놀라울 정도로 적확했다”고 전했다.

이렇게 출발한 인연으로, 정 회장은 지난달 이 교수의 수업 시간에 강의실을 깜짝 방문하기도 했다. 이날 강의가 끝난 뒤에는 인근 갈빗집에서 학생들과 오후 10시까지 ‘소맥’을 겸한 뒤풀이가 펼쳐졌다. 정 회장은 멀리 앉은 학생들과 잔을 부딪치지 못하자 “와이파이”(서로 와이파이 송수신하는 것처럼 잔을 들고 마주 보며 건배하는 상황을 일컫는 신조어)라고 외쳐 학생들이 환호하기도 했다.

일본 도요타, 독일 폭스바겐에 이어 글로벌 3위 완성차 업체로 약진한 현대차그룹의 오늘을 있게 한 인물로 정의선 회장을 빼놓고 얘기할 수 없다. 지근거리에서 정 회장과 함께 했던 기업인과 학자들은 ‘경영인 정의선’을 읽는 키워드로 ▶‘나부터’ 마인드 ▶남다른 집중‧실행력 ▶기존의 ‘까라면 까라’ 식(式) 현대그룹 기업문화를 뛰어넘는 디테일과 호기심 등을 제시한다.

기아에 대해 ‘세 가지가 없다(3-less)’고 진단한 정 회장의 처방전은 ‘디자인 기아’였다. 외부에선 경쟁 브랜드와 차별화하는 자동차의 겉모습을 바꾼다는 뜻으로 이해되곤 하지만, ‘경영을 새로 설계하겠다’는 의미가 본질이라는 게 당시 참모진의 얘기다. 정 회장 스스로도 “기아가 망하기 일보 직전, 할 수 모든 있는 걸 다해 봤다”고 ‘중꺾마(중요한 것은 꺾이지 않는 마음)’를 느낀 순간으로 꼽기도 했다. 정 회장은 당시 임원 회의에서 “도망가지 않겠다. 나를 걸겠다”고 결연한 의지를 드러냈다고 한다.

이후 기아는 제조·설계 원가 절감에 주력하는 한편 조직문화 혁신에 나섰다. ‘우리의 팀과 업무, 의사소통, 그리고 미래를 디자인하자’는 목표를 내걸었다. 이형근 전 부회장의 전언이다.

사내에 디자인 아워 커뮤니케이션(design our communication), 디자인 아워 팀(design our team), 디자인 아워 워크(design our work), 디자인 아워 퓨처(design our future)라는 공지를 띄웠습니다. 문화라는 게 기대보다 훨씬 힘이 셌습니다. 놀랍게도 몇 달 지나니 직원들의 사기를 살아나는 게 눈에 보였습니다.