이홍기, ‘눈치없이’ 로 솔로 데뷔… 재치있는 1위 공약, 뭐길래?

FT아일랜드 보컬 이홍기가 '눈치없이' 로 솔로로 데뷔했다.

이홍기는 18일 오후 서울 예스24 무브홀에서 첫 번째 솔로 미니 앨범 ‘FM302’ 발매 쇼케이스를 열었다. 타이틀곡 '눈치없이'는 이홍기의 애절한 음색과 호소력 짙은 목소리를 살린 발라드로 헤어진 연인을 잊지 못하는 남자의 슬픈 감성을 담았다.

이날 이홍기는 1위를 하게된다면 “‘눈치없이’가 아무리 높은 고음임에도, 슬픈 노래임에도 눈치 없이 해맑게 부르겠다”고 재치있는 공약을 내걸어 기대를 유발했다.

타이틀곡은 ‘눈치없이’는 영화 ‘어벤져스2’ 인터내셔널판 주제곡 ‘인 메모리즈’(In Memories)를 작곡, 편곡한 작곡가 스티븐 리가 작곡, 편곡을 맡았다. 지미 리차드도 작곡에 참여했다. 이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 ‘비가 와요’(IN THE RAIN), ‘렛츠 시즈 더 데이’(LET'S SEIZE THE DAY), ‘LOL’(LOUDNESS OF LOVE), ‘킹스 포 어 데이’(KINGS FOR A DAY), ‘비 유얼 돌’(BE YOUR DOLL) 등 총 6곡이 수록되어 있다.

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

