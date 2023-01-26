지금도 예수 때도 꼭 있다…남 눈 티만 보는 위선자들

{orgType=A, orgId=25136069} [{"PKG_END_YN":"Y","ORG_ID":25134897,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202301\/4e13af17-9764-4fc2-8f06-21ccff25ae30.jpg","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/3a0e4c93-3bb6-4786-a6ec-fe228b7d2a2b.jpg","CARD_SEQ":11184,"SEASON_NO":null,"ORDINAL":null,"ORD_NO":1,"PKG_SEQ":117,"CARD_SDT":"2023-01-21 05:03:00","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"있는 그대로의 예수를 만나고 싶은 당신에게.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"백성호의 예수뎐2","CARD_TITLE":"유대인 약탈한 \u2018로마 앞잡이\u2019\r\n예수는 왜 제자로 택했나","PKG_TYPE":"A","REL_LINK":"\/article\/25134897","PREV_NEXT_DIV":"PREV"},{"PKG_END_YN":"Y","ORG_ID":25136069,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202301\/17076e99-b656-426f-8a9e-7b6074c1338e.jpg","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/3a0e4c93-3bb6-4786-a6ec-fe228b7d2a2b.jpg","CARD_SEQ":11212,"SEASON_NO":0,"ORDINAL":0,"ORD_NO":2,"PKG_SEQ":117,"CARD_SDT":"2023-01-28 05:03:00","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"있는 그대로의 예수를 만나고 싶은 당신에게.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"백성호의 예수뎐2","CARD_TITLE":"지금도 예수 때도 꼭 있다\r\n남 눈 티만 보는 위선자들","PKG_TYPE":"A","REL_LINK":"\/article\/25136069","PREV_NEXT_DIV":"CURR"},{"PKG_END_YN":"Y","ORG_ID":25137779,"FREE_YN":"N","THUMB_URL":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/card\/202302\/e68bc52c-c594-4a3d-92ff-dbc024e3da83.jpg","PKG_PC_IMG":"https:\/\/pds.joongang.co.kr\/joongangplus\/package\/202309\/3a0e4c93-3bb6-4786-a6ec-fe228b7d2a2b.jpg","CARD_SEQ":11256,"SEASON_NO":null,"ORDINAL":null,"ORD_NO":3,"PKG_SEQ":117,"CARD_SDT":"2023-02-04 05:04:00","PKG_EPIS_YN":"N","PKG_DESC":"있는 그대로의 예수를 만나고 싶은 당신에게.","REAL_EPIS_YN":"N","PKG_MOB_IMG":"","ORG_TYPE":"A","PKG_NM":"백성호의 예수뎐2","CARD_TITLE":"\u201C하나님, 뵙게 해주십시오\u201D\r\n제자 조르자 예수 한마디","PKG_TYPE":"A","REL_LINK":"\/article\/25137779","PREV_NEXT_DIV":"NEXT"}]