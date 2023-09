덩어리째 들리는 영어 문장, 단어 발라내는 신통한 방법

어린이는 영어를 말, 그러니까 음성언어로 먼저 배웁니다. 그런데 아이들이 영어를 들을 때는 각각의 단어가 따로 들리지 않아요. 그냥 하나의 덩어리로 들리죠. 이렇게 들려선 영어를 이해할 수 없습니다. 왜냐하면 문장을 구성하는 단어에 따라 그 문장의 의미가 달라지니까요. 영어를 제대로 이해하려면 덩어리로 들리는 문장 속에 어떤 단어가 있는지 구별해낼 수 있어야 합니다.

덩어리로 들리는 영어에서 단어를 구별해내려면 어떻게 해야 할까요? 그림책으로 이 연습을 할 수 있어요. 지금부터 그 방법을 알려드릴게요

🔊소리가 하나면 의미도 하나다

지난 1회 칼럼에서 영어는 명사 중심의 언어라고 말씀드렸던 것, 기억하시죠? 영어를 가르칠 때 ‘Milk(우유)’라는 한 단어를 알려주는 것보다 “Milk, please!(우유 주세요)”처럼 단어가 하나의 문장으로 기능하는 표현부터 알려주는 게 훨씬 좋다고 조언했었는데요. 이 방법을 실천하셨다면 아이는 이제 “Ice cream, please!” “Water, please!” 같은 표현도 이해할 수 있을 거예요.