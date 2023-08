中위기 ‘족집게 예측’ 해놓고…막스는 왜 징둥닷컴을 샀나

400억 달러(약 50조원). 불과 몇 년 전 일본 소프트뱅크 그룹이 이 회사의 몸값으로 책정한 금액입니다. 에어비앤비∙우버와 함께 공유경제의 아이콘으로 불렸으니 그럴 만도 했죠. 하지만 기대했던 미래는 없었습니다. 지난 22일 장 마감 후 이 회사는 “주가가 비정상적으로 낮다”며 상장 폐지 신청서를 냈는데요. 뉴욕증권거래소(NYSE)도 상장 폐지 절차에 착수했습니다. 공유 오피스 서비스를 전 세계로 확장한 부동산 업체 위워크(티커 WE)입니다.

우여곡절이 없지 않았으나 그래도 위워크쯤 되는 회사가 파산에 직면했다니 참으로 놀라운 일이죠. 청운의 꿈을 품고 상장한 지 불과 2년도 안 됐습니다. 상장 당시엔 주당 13달러까지 주가가 치솟기도 했지만, 지금은 0.1달러까지 추락했죠. 수년째 수조원대의 순손실을 이어왔는데 이젠 부채를 감당할 수 없는 수준이 됐습니다. 더는 투자자도 없고요.

사실 위워크는 코로나19 확산으로 한창 어려울 때 상장을 했습니다. 그래도 사람들은 성장을 의심하지 않았죠. 코로나19만 잡히면 모든 게 정상으로 되돌아올 줄 알았으니까요. 하지만 아니었죠. 첫째, 집에서 일하던 많은 사람 중 상당수는 그대로 집에 머무는 걸 택했습니다. 회사도, 직원도 “이래도 일이 된다”는 걸 깨달았거든요. 이는 아주 중요하고, 구조적인 변화입니다.

둘째, 경기도 영향을 미쳤는데요. 위워크의 주 이용자는 작은 회사입니다. 사업 의지가 있고 아이템도 있으나 오피스가 없는 그런 곳이죠. 큰돈 들여 건물을 빌리고, 쪼개서 임대해야 하는데 들어오려는 회사가 줄었습니다. 전 세계 곳곳이 경기 침체와 씨름하고 있으니 당연한 일인데요. 이 와중에 금리는 치솟았습니다. 갚아야 할 빚이 늘어난다는 뜻이죠. 위워크의 비즈니스 모델이 근간부터 흔들린 겁니다.

앞서 언급한 두 가지 이유는 위워크에만 적용되는 게 아닙니다. 상업용 부동산 전체의 위기죠. 코로나19 확산 직전 13%대였던 미국의 오피스 공실률은 현재 20%를 넘어섰습니다.

그런데 지금 이 상황, 넉 달 전에 정확히 예측한 사람이 있습니다. 바로 헤지펀드 오크트리캐피털을 이끄는 하워드 막스죠. 그는 미국 실리콘밸리 은행(SVB) 사태의 여진이 이어지던 지난 4월 쓴 메모에서 당장 몇 개 은행의 파산이 중요한 게 아니라 진짜 걱정거리는 따로 있다고 주장했습니다. 그게 바로 상업용 부동산이었죠.

점쟁이도 이렇게 정확하진 않을 것 같은데 그의 눈엔 미래가 보였나 봅니다. 더욱 구조적인 변화도 짚었죠.

사람들이 주 5일 사무실 책상을 지킨다는 개념 자체가 흔들리고 있으며 이는 임대인의 기본적인 비즈니스 모델을 위협할 것이다. (The concept of people occupying desks in office buildings five days a week is in question, threatening landlords’ underlying business model.)