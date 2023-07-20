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마음 챙기기 백성호의 예수뎐2

“하나님 맹종은 실수였을까” 테레사 사후 공개된 충격 편지

  • 2023.07.22
에디터 백성호

백성호의 예수뎐2


(43) 주여, 당신이 버린 저는 누구입니까!

예수가 십자가 처형을 당한 골고타 언덕에는 교회가 서 있다. 성묘교회다. 세계 각국에서 순례객들이 찾아온다. 그리스도교 성지 중의 성지다. 교회 안으로 들어선 순례객들은 십자가상 앞에서 무릎을 꿇었다. 예수가 처형을 당했다고 전해지는 자리에 세워진 십자가상이다. 실제 야트막한 언덕처럼 높다란 곳에 있었다.

나는 뒤로 물러났다. 가방에 있는 조그만 성경을 꺼내 펼쳤다. 예수가 십자가에 매달렸던 시각은 오전 아홉 시였다. 마르코 복음서(15장 25절)에는 “그들이 예수님을 십자가에 못 박은 때는 아침 아홉 시였다”라고 정확한 시각이 기록되어 있다.

이스라엘 예루살렘의 골고타 언덕에 있는 성묘교회 내부에 그려져 있는 벽화. 십자가에서 숨진 예수를 어머니 마리아와 제자들이 내리고 있다. 백성호 기자

이스라엘 예루살렘의 골고타 언덕에 있는 성묘교회 내부에 그려져 있는 벽화. 십자가에서 숨진 예수를 어머니 마리아와 제자들이 내리고 있다. 백성호 기자

백성호의 예수뎐2

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있는 그대로의 예수를 만나고 싶은 당신에게.