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가족과 함께 주말 댕시피

먹이면 살찐다, 황태의 배신…그래서 탄생한 반려견 국수

  • 2023.01.28
에디터 양바롬 안혜진

주말 댕시피

우리 집에서 가장 작고 귀여운 ‘댕댕이’에게 건강하고 맛있는 밥 한 끼를 대접하기 위해 4명의 펫푸드 전문가가 뭉쳤다. 매주 주말, 셰프의 한 그릇 요리부터 보양식·간식·분식까지. 반려견에게 색다른 미식 경험을 선물할 레시피를 소개한다. 반려인에겐 진정한 식구(食口)로 거듭나는 기쁨을 맛보게 해줄 레시피다.

탄단지 완벽한 반려견 보양식, 황태국수

양바롬 수의사의 코멘터리: 사람에게 단백질, 탄수화물, 지방, 식이섬유를 고루 섭취하라고 하듯 반려견도 다양한 영양소를 고르게 먹는 것이 좋다. 오늘 소개하는 황태국수가 바로 그런 요리다. 반려견에게 단백질, 식이섬유, 탄수화물까지 고루 들어 있는 색다른 보양식을 만들어 주고 싶다면 이 황태국수를 추천한다. 재료와 조리법이 쉽고, 기호성도 좋으니 꼭 한번 만들어 보길.

주말 댕시피

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영양과 사랑이 듬뿍. 댕댕이를 위한 집밥 레시피.