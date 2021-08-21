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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] "나의 유니콘 감별법" by 윤휘곤

  • 2021.08.21
에디터 박수련

팩플 인터뷰

팩플레터 124호, 2021. 07. 29 

Today's Topic
"투자의 기준, 그 비밀을 공개합니다" 

여러분, 안녕하세요.
'목요 팩플' view입니다. 오늘은 한 달에 한 번 드리는 익명의 벤처투자자 '윤휘곤'씨의 네 번째 글입니다. 최근 한국 스타트업들이 제법 큰 투자를 많이 받고 있는데요. 지금이야 누구나 '와~' 하고 그 회사들을 바라보지만, 창업초에는 '설마 저게 되겠어?'하고 의심하는 사람들이 더 많았을 겁니다.
그런 스타트업들의 알 수 없는 미래에 벤처캐피탈은 성장 연료를 더하는 역할을 하는데요. 이들은 뭘 보고 투자하는 것일까요? 마침 윤휘곤씨가 투자의 기준에 대한 글을 보내왔습니다. 유니콘의 단서는 OOO에 있다는데요! 네네~ 예나 지금이나, 거기나 여기나 OOO가 중요하죠. 정답이 궁금하시면, 지금 바로 읽어보세요.

124호 팩플레터

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“그 팀이 우승? 그럴리가. 만에 하나 그런 일이 생기면, 내가 팬티만 입고 방송하겠다.”

팩플 인터뷰

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.