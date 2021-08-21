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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] “국부를 유출하라” by 윤휘곤

  • 2021.08.21
에디터 박수련

팩플 인터뷰

팩플레터 110호, 2021. 06. 24 

Today's Topic “국부를 유출하라”

여러분, 안녕하세요.
오늘은 익명의 벤처투자자 '윤휘곤'씨의 세 번째 글을 갖고 왔습니다. 국부를 유출하라는 다소 비장한 제목에서 눈치 채셨나요?한국 자본이 나라 밖으로 더 널리 더 많이 나가야 한다는 이야기! 가만 보면 한국의 유니콘 기업들이 실리콘밸리나 아시아의 유명 투자사로부터 투자받았다는 소식은 크게 보도되는데, 한국의 벤처자본이 해외에서 크게 엑시트(투자금 회수)했더라는 소식은 흔치 않습니다. 그가 왜 이런 주장을 하는지 같이 읽어보시죠!  오늘도 감사합니다.

110호 팩플레터

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벤처캐피탈리스트인 나는 요즘 종종 ‘이하응 대감’을 생각한다. 흥선대원군 이하응은 아들을 왕(고종)으로 만드는 데 성공했지만, 시대를 관통하는 혜안이 부족해 나라의 빗장을 걸어 잠궈버렸다.

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.