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Leader & Reader 팩플 인터뷰

[팩플] 배민의 배달로봇, 어디까지 해봤니?

  • 2021.08.21
에디터 정원엽

팩플 인터뷰

팩플레터 113호, 2021.07. 01 

Today's Interview
배민의 배달로봇, 음식말고 이것도?

안녕하세요, 여러분! 🙆 ‘목요 팩플’ 인터뷰입니다.
배달 라이더를 구하기 위해 배민, 쿠팡이츠, 요기요 등이 치열하게 경쟁하고 있죠. 이런 날이 올 줄...배민은 그때 알았던 걸까요. 이 회사는 창업후 첫 흑자를 기록(2016년)한 이듬해부터 음식 배달로봇 시대를 준비했다고 합니다. 그후 4년, 코로나19로 배달음식 주문량은 폭증했고, 때마침 비대면을 선호하는 트렌드까지 확산됐네요. 자 그럼, 이제 배달로봇 실력 좀 볼 때가 된 걸까요? 배달 로봇에 대한 궁금증은 커져만 가고...😶 그래서 정원엽 기자가 김요섭 우아한형제들 로봇사업실장을 만나고 왔습니다. 함께 보실까요? 😃

팩플레터 113호

팩플레터 113호

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미래의 유니콘 궁금하다면? 혁신가의 생각을 들여다봤습니다.