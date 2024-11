1 남경민의 모네의 식탁(2012) Oil on linen, 130.3x97cm2 이동기의 하늘을 나는 아토마우스(2012)Acrylic on canvas, 120x180cm 3 홍경택의 선물(2010) Oil onanvas, 24.3x33.4cm 4 정수진의 A Place where Two Scenes Crossover(2011) Oil on canvas, 150x200cm 5 서상익의 익숙한 풍경6(2012) Oil on canvas, 97x145.5cm