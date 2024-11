“운석에 쓰러진 교황,삶에 짓눌린 아버지...결국은 똑같은 존재”

3 39Him’(2001), 101x41x53㎝ 사진: Paolo Pellion di Persano Courtesy of the Artist & Galerie Perrotin, Hong Kong & Paris 4 39All’(2007), 30x100x200㎝ each sculpture 사진: Zeno ZottiCourtesy of the Artist & Galerie Perrotin, Hong Kong & Paris