지구 살리기 캠페인에 대한민국 스타 총 출동

대한민국 탑스타 60여 명이 한 목소리를 내기 위해 뭉쳤다. 지구온난화 문제의 심각성을 알리고, 책임 있는 실천을 유도하기 위한 ‘지구를 사랑하면 행동하라’ 캠페인 송 제작에 참여한 것.

이번 캠페인에 참여한 스타들은 윤일상, 인순이, 조성모, 시크릿 외에도 JK김동욱, 이영현, 더 원, 요아리, 엠투엠, 레인보우, B.A.P, 걸스데이, 몬스터즈, 엄기준, 민효린, 윤시윤, 조여정, 남궁민, 이진, 이하늬, 박효주, 김형준, 지창욱, 이현지, 박수진, 김성은, 백진희, 송해나, 안재현, 황영조, 기보배, 김남일, 양준혁, 김현수 등 60여 명에 이른다. 캠페인 송은 작곡가 윤일상이 만들었다.

주최 측인 소통을위한젊은재단과 스타들은 캠페인 송 제작 외에 지구온난화 문제를 주제로 한 다큐멘터리 영상을 만들어 배포할 예정이다. 이미 공개된 1차 예고편에 이어 22일 2차 예고편까지 공개된 후, 28일을 기점으로 전 세계로 유통된다.

소통을위한젊은재단 관계자는 “지구온난화는 하루 이틀 사이에 해결될 수 있는 문제가 아니기 때문에 더 많은 관심과 노력이 필요하다”면서 “이번에 유명 스타들과 함께 관련 영상과 음원을 제작해 무료로 배포한 것이 지구온난화에 대한 국민적 관심 나아가 전 세계인의 관심을 이끌어내는 초석이 되길 바란다”고 전했다.

한편 ‘지구를 사랑하면 행동하라’ 캠페인은 지식경제부 산하 공익법인 ‘소통을위한젊은재단(W-Foundation)’이 세계자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 내셔널지오그래픽채널, 위키미디어재단(Wikimedia Foundation), 스탑글로벌워밍(StopGlobalWarming)과 함께 협력하여 진행하고 있는 범 세계적 공익 캠페인이다.

그동안 지구온난화로 인한 가뭄, 홍수 등의 심각한 자연재해와 이상현상이 나타나고 있지만 이를 위한 근본적인 대처는 마련되지 않은 현실을 꼬집고, 지구 살리기를 실천으로 옮기는 사회 분위기를 조성하고자 마련된 것이다.

