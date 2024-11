[사진=중앙포토]

외국인이 선정한 그룹 미쓰에이의 외모 서열이 공개됐다.

16일 방송되는 MBC뮤직 '올 더 케이팝'에서는 연세대학교 외국어 학당에서 공부하고 있는 외국인 학생들 100명을 대상으로 '미쓰에이 글로벌 미녀 서열'을 조사했다. 그 결과 1위는 수지, 2위는 페이, 3위는 민, 4위는 지아가 차지했다.

압도적으로 1위를 한 수지는 외국 팬들에게 “Hi~ Guys. Thank you~ Guys. I Love You~ Guys”라며 간단한 영어 소감을 전했다.

