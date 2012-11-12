[인사] 특허청 外

◆특허청<서기관 전보>▶고객협력국 고객협력정책과 권오석▶상표디자인심사국 상표1심사과 김창수▶〃 상표2심사과 유장호▶〃 디자인1심사과 최정태▶〃 디자인2심사팀 이경림▶특허심판원 구자광 정덕배 정상균▶〃 송무팀 정진갑▶국제지식재산연수원 교육기획과 조식제<기술서기관>▶기계금속건설심사국 운반기계심사과 최현구▶특허심판원 정호근▶국제지식재산연수원 교육기획과 최병석
◆KBS N▶콘텐츠 본부장 이기문▶마케팅본부 광고1국장 정훈민▶〃 광고2국장 김병관▶콘텐츠본부 편성국장 임영환▶〃 스포츠국장 김관호
◆코레일<전보>▶경영총괄본부장(상임이사) 김복환▶여객본부장 유재영▶물류본부장 황승순▶기획조정실장 한문희▶기술본부 전기기술단장 전재근▶교통사업개발단장(TF) 조성연▶여객본부 여행사업단장(TF) 조형익▶서울본부장 박철환▶대전·충남본부장 김승영▶경북본부장 김인호▶지역감사처장(TF) 윤득진▶문화홍보처장 이응대▶여객계획처장 차경수▶ 예산처장 양운학▶성과관리처장 한상덕▶전기계획처장 성순욱▶시스템개발처장 박종빈▶여행사업처 권혁진▶경주고속철도전기사무소장 윤명규▶서울본부 영업처장 임석규 ▶서울건축사업소장 정락인▶광명역장 임광덕