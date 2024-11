영어말하기 대회(ESU) 수상자에게 듣는 공부비법

‘영어는 꿈을 이뤄주는 좋은 수단이다.’

제4회 ESU 대한민국 영어 말하기 대회에서 좋은 성적을 거둔 학생들이 밝힌 영어공부 이유다. 김한빈(대원외고 1)양과 김민아(충북 제천시 의림초 3)양은 부모나 선생님의 강요가 아닌 스스로 영어를 즐기며 공부한다. 이번 대회에서 한빈양은 고등부 동상을, 민아양은 초등부 금상을 수상했다. 특히 두 사람은 공식적인 영어 말하기 대회로는 ESU대회가 처음이었음에도 불구하고 당당히 입상했다.

김한빈(오른쪽)양과 김민아양은 “공부를 위한 영어가 아닌 내 꿈을 빨리, 크게 이뤄주는 좋은 방법이라고 생각하면 영어가 좋아질 것”이라고 말했다. 김경록 기자

책 읽으며 상황별 단어들 자연스럽게 배워

한빈양은 초등학교 때부터 책을 통해 영어를 익혔다. 어린 나이에 책 속 단어를 잘 몰라도 하나하나에 연연해하지 않고 그냥 읽었다. 그렇게 계속 읽다 보니 점점 앞뒤 문맥을 통해 유추해 의미를 알게 되는 단어가 늘어났다.

“책을 많이 읽다 보니 우리나라말로 똑같이 해석되는 영어 단어들이 모두 뉘앙스가다른 걸 알았어요. 예를 들어 행복하다는 말은 흔히 해피(happy)로 알고 있잖아요. 그런데 성적이 잘 나왔을 때 기분은 딜라이트(delight)에 더 가까워요. 책 속 지문으로 상황별 선택 단어들을 자연스럽게 터득한 거죠.”

각종 영상들도 적극 활용했다. 뉴스·드라마·교양 등 다양한 영상들을 보며 일상생활에서 활용할 수 있는 대화들은 화면을 멈추고 따라 적으며 발음과 표현을 익혔다.

“받아 적기를 하면 대화나 글의 핵심 파악이 쉬워져요. 수업시간에 선생님의 말을 다 적을 순 없잖아요. 그런데 받아 적기를 하면 요점만 파악해 필기하는 능력이 향상돼요. 내용 요약 훈련은 말하기 능력도 향상시키죠.”

민아양 역시 책 읽기를 즐긴다. 6살 때부터 각종 그림책을 보며 영어와 친해졌다. 특히 민아양은 어릴 적부터 맞든 틀리든 영어로 말하는 것을 겁내지 않았다. 책이나 애니메이션을 통해 알게 된 단어들을 나열하며 소리 내어 말했다. “어릴 적부터 말하는 게 좋았어요. 책을 읽다가 모르는 게 있으면 엄마한테 물어보고 예문을 만들어 달라고 부탁했어요. 엄마가 그러는데 새로 배운 표현이 있으면 앞뒤 문맥이 엉터리더라도 일단 말부터 했대요. 그렇게 말을 자꾸 하다 보니 선생님들이나 저보다 영어를 잘 하는 주변 사람들이 틀린 부분을 고쳐주더라고요.”

경험 내세우면 떨지 않고 내용 전달할 수 있어

두 학생은 ESU 대회처럼 큰 규모의 영어 말하기 대회는 처음 경험했다. 많이 긴장했지만 무대 위에서 능숙하게 말을 할 수 있었던 이유는 대본을 외우지 않았기 때문이다. 두 사람 모두 자신의 이야기로 대회 주제인 ‘청춘의 지혜’를 표현했다.

민아양은 “10살밖에 안 된 제겐 청춘이란 말도 낯설고 지혜를 표현하는 것도 어려웠어요. 그러다 내 얘기를 하자고 생각했죠. 동생이 다리를 다쳤을 때가 생각났어요. 꿈이 의사라 평소 의학 관련 프로그램을 자주 보는데 거기서 봤던 응급처치로 동생을 돌봤었거든요.” 덕분에 민아양은 떨리는 무대에서도 쉽게 진심 어린 내용을 전달할 수 있었다.

한빈양도 마찬가지다. 평소 스스로 공부하고 생활하며 느꼈던 부분들을 최대한 표현해 내려고 노력했다. “에밀리 디킨스의 시 중에 ‘I’m nobody Who are you’라는 게 있어요. ‘나는 무명인이오. 당신은 누구요?’라는 말인데, 완성되지 않은 무명인일 때가 더 기쁘다는 말이죠. 이처럼 청춘은 서툴러서 더 아름다운 것 같다는 이야기를 했어요.”

마지막으로 두 사람은 영어 공부를 즐길 수 있는 비법을 공개했다. “영어 말하기를 포함해 영어와 친해지려면 왜 공부하는지 먼저 아는 게 중요해요. 글로벌 시대에 영어를 능숙하게 한다는 건 그만큼 자신이 꿈을 펼칠 수 있는 무대가 넓어진다는 거죠. 영어를 위한 영어가 아니라 내 꿈을 빨리, 크게 이뤄줄 수 있는 좋은 방법이라고 생각하면 영어가 좋아질 거예요.”

심영주 기자

◆ESU 대한민국 영어 말하기 대회

세계적인 말하기 교육기관인 영국 ESU가 주최한다. 국내 대회 대상 수상자는 영국 본사에서 진행되는 국제대회에 국가대표로 참가 자격이 주어진다. 제5회 대회는 다음달 26일까지 신청 접수와 예선이 진행되고 본선은 내년 2월에 열린다. 초·중·고·대학부로 나눠져 있고 접수는 온라인(www.esukorea.org)으로 하면 된다. 02-6363-8858.