[미국대선] 4·6·10·13·18·29 그리고 9 … 경합주 7곳 잡은 후보 웃는다

5일(현지시간) 오바마 대통령 부부가 아이오와주 유세장에서 포옹하고 있다(사진 왼쪽). [데스모인 AP=연합뉴스] 5일 뉴햄프셔주 유세장에서 포옹하고 있는 밋 롬니 공화당 후보와 부인 앤 여사(오른쪽). [맨체스터 AP=연합뉴스]

‘4·6·10·13·18·29와 9’. 초박빙 접전이 벌어지고 있는 미국 대선에서 최후 승자를 결정할 7개 주의 선거인단 수다. 7개 주는 워싱턴포스트(WP)가 스윙스테이트(경합주)로 분류한 곳이다. 뉴햄프셔·아이오와·위스콘신·버지니아·오하이오·플로리다, 그리고 콜로라도 순이다. 콜로라도는 동부·남부·중서부에 몰려 있는 다른 경합주와 달리 서쪽에 자리 잡아 경합주 가운데 투표가 가장 늦게 끝난다.

이번 대선은 유세 기간 내내 지지율에서 초박빙 양상이 이어졌다. 선거인단 확보에선 버락 오바마 대통령이 밋 롬니 공화당 후보를 다소 앞섰다는 분석이 많았다. 하지만 어느 쪽도 승리가 보장되는 270명 이상 확보를 자신하지 못했다. 이번 대선은 경합주 선거인단(총 89명)을 누가 확보하느냐의 싸움이다.

경합주 가운데 가장 적은 네 명의 선거인단을 뽑는 뉴햄프셔주. 가장 먼저 투표가 시작되는 곳이다. 주민 수 100명 미만의 고장일 경우 투표 후 즉각 개표하는 관행으로도 유명하다. 첫 개표가 이뤄진 시골 마을 딕스빌 노치에서는 5 대 5로 ‘무승부’를 기록했다. 초박빙 접전을 웅변하는 모양새다.

경합주 가운데 가장 눈길을 끄는 곳은 오하이오다. 1900년 이후 단 한 차례만 제외하고 이곳에서 지고 대통령에 당선된 후보가 없었기 때문이다. 유일한 예외라면 60년 대선에서 승리한 존 F 케네디다. 공화당으로 시선을 좁히면 역대 대선에서 공화당 후보 가운데 오하이오에서 이기지 못하고 대통령이 된 사람은 한 명도 없다. ‘오하이오가 가면 미국이 간다(As Ohio goes, so goes the nation)’라는 말까지 있다. ‘경합주 승부’에서도 오하이오주는 중심이다. 남다른 정치 성향 때문이다. 오하이오주는 제조업은 물론이고 금융·바이오·낙농·광업 등 다양한 산업이 산재해 있다. 19세기 이래 독일·스위스·아일랜드 등 여러 나라의 이민자가 몰려와 정착했다. 그만큼 표심 잡기가 쉽지 않다. 이런 오하이오는 미국의 축소판이고, 그 선거 결과는 정국의 ‘풍향계’다. 다른 경합주도 이런 오하이오의 특성을 일부 공유한다.

‘제2의 오하이오’로 급부상한 주가 위스콘신이다. 위스콘신은 오바마가 오하이오·아이오와와 함께 구축한 ‘중서부 방화벽(롬니가 눈독을 들이지 못하게 함)’의 핵심이다. 여기가 무너지면 연쇄적으로 오바마 표밭이 황폐해질 수 있다. 오바마가 시종 정성을 들인 까닭이다. 롬니는 위스콘신이 폴 라이언 공화당 부통령 후보의 고향이라는 점에 기대를 걸고 있다.

플로리다는 지난 2000년 대선 때 승부를 가른 주다. 대법원 소송과 재검표 공방을 벌인 끝에 당시 공화당 조지 W 부시 후보가 ‘승자독식제’에 따라 538표 차이로 간신히 승리하면서도 이곳 선거인단 29명을 몽땅 가져가 대통령에 당선됐다. 민주당 앨 고어 후보는 전국 득표에서 53만7179표 앞서고도 플로리다에서 져 낙선했다. 오바마는 플로리다를 잡으면 ‘대선 끝’이라는 생각으로 힘을 쏟았다.

여론조사를 종합하면 오바마 대통령은 7개 경합주 가운데 콜로라도와 플로리다에서 지더라도 오하이오 등에서 승리한다면 백악관 주인 자리를 지킬 수 있다. 하지만 여론조사와 딴판인 실전은 더러 있다. 7개 숫자는 승자를 정하는 미 대선의 로또나 다름없다.