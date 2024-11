락 오브 에이지

11월 13일~2013년 2월 3일. 올림픽공원 우리금융아트홀 6만~10만원. 문의 1588-5212

‘락 오브 에이지’는 브로드웨이에서 2009년에 초연한 후, 이듬해 곧바로 한국에 소개됐다. 영화로도 제작돼 지난 여름에 개봉한 바 있다. 이번 공연은 국내 두 번째 공연이다. 배경은 1980년대 후반, 미국 캘리포니아의 선셋 스트립이다. 록 스타를 꿈꾸는 드류와 배우 지망생 쉐리는 전설적인 클럽 ‘더 버번’에서 일하고 있다. 드류는 쉐리에게 한눈에 반했고, 쉐리 역시 그에게 호감을 갖는다. 하지만 연애에 서툰 드류는 ‘우리는 친구’란 말을 내세워 거리를 둔다. 한편, 부동산업자와 시장은 도시 개발을 통해 경제적 이익을 얻고자, 선셋 스트립의 클럽들을 몰아내려 한다. 강제 철거 위기에 놓인 ‘더 버번’의 주인 데니스는 유명 록 그룹 아스날의 리더 스테이시 잭스의 공연으로 명성을 되찾으려는 묘안을 세운다.

스테이시는 공연 차 클럽을 찾았다가 쉐리를 보고 그녀를 유혹한다. 스테이시로 인해 순진한 드류와 쉐리 사이의 오해는 더욱 깊어진다. 두 청춘은 사랑에서도, 꿈에서도 좌절을 맛보고 방황하다 결국은 재회한다. 둘뿐 아니라 선셋 스트립의 모든 이들이 꿈과 사랑을 찾게 되는 행복한 결말을 맺는다.

선셋 스트립은 실제로 1980년대 ‘LA 메탈’의 산실이었다. 당시 강렬한 사운드에 팝 멜로디가 가미된 팝 메탈이 유행했는데, LA지역을 중심으로 활동한 밴드들이 많아 LA 메탈이라 불리곤 했다. ‘락 오브 에이지’는 선셋 스트립을 배경으로 80년대 후반의 록 음악을 엮어 재미를 더했다. 본 조비, 트위스티드 시스터, 저니 등 80년대를 풍미했던 밴드들의 명곡을 들을 수 있다. 콰이어트 라이엇의 ‘Cum On Feel the Noise’와 익스트림의 ‘More Than Word’, 미스터 빅의 ‘To Be with You’ 등이 꿈을 향한 열정의 드라마와 함께한다. 뮤지컬 배우 김다현·조강현, 가수겸 배우 김원준·임정희·다나, 그리고 록 밴드 몽니의 보컬 김신의 등이 출연한다.

번더플로어

11월 7~25일. 성남아트센터 오페라하우스 4만~15만원. 문의 02-548-4480

무대를 태워버릴 듯 뜨거운 열기로 가득한 춤의 향연을 보고 싶다면 ‘번더플로어’를 선택해야 한다. 이 댄스 뮤지컬은 1999년 영국에서 초연한 후 지금까지 미국·일본·호주 등 전 세계 관객들을 매료시키고 있다. 각종 댄스 대회에서 수상한 경력이 있는 20여 명의 댄서와 2명의 가수가 참여해, 화려하고 관능적인 무대를 보여준다. 살사·룸바·탱고·차차·왈츠 등 다양한 스타일의 춤이 옴니버스 형식으로 펼쳐진다. 명품 브랜드 출신 디자이너의 무대 의상, 유명 뮤지션의 콘서트를 담당했던 스태프들이 보여줄 무대와 조명이 볼거리를 선사한다.

막돼먹은 영애씨

11월 20일~2013년 1월 13일. KT&G 상상아트홀 6만6000원. 문의 1577-3363

지난해 초연했던 뮤지컬 ‘막돼먹은 영애씨’가 앙코르 공연을 갖는다. 케이블 방송에서 큰 인기를 얻었던 동명의 드라마를 원작으로 한 작품이다. 주인공 영애가 직장에서 겪는 고충과 함께 사내 연애 스토리를 담고 있다. 초연 당시, 직장인들로 부터 뜨거운 환호를 받았다. 야근, 조직 생활, 성차별 등 직장인의 일상을 현실감 있게 표현했다. 권위적인 사장님과 아부만 잘하는 과장, 욱하는 동료와 공주병 후배 등 주위에서 흔히 볼 수 있는 캐릭터도 공감을 이끌어낸다. 브라운관 속 ‘영애’인 김현숙이 뮤지컬에도 출연해 원작의 매력을 살리고 있다

나쁜 자석

11월 7일~2013년 1월 27일. 대학로 아트원씨어터 1관 3만5000~5만원. 문의 1566-7527

‘나쁜 자석’이라는 제목은 극 중 인물 고든이 쓴 동화에서 빌려온 것이다. 이 동화는 같은 극의 자석들끼리는 결코 서로 만날 수 없고 밀려나기에, 사랑하는 이에게 다가가기 위해서는 자성을 버리고 나쁜자석이 되어야 한다는 내용이다. 어릴 적부터 어울려 다녔던 프레이저, 폴, 앨런과 함께하고 싶었지만 그들에게서 밀려나 죽음을 선택했던 고든 자신의 마음을 담은 이야기이기도 하다. 극은 타임캡슐에 소중한 물건을 묻던 9살 때와, 밴드를 결성해 혈기 왕성하게 활동하고 방황하던 19살, 그리고 죽은 친구를 기억하기 위해 모인 29살의 현재를 오가며, 네 남자의 우정과 그 밑에 깔린 외로움을 보여준다.

소설가 구보씨의 1일

11월 27일~12월 30일. 두산아트센터 Space111 3만원. 문의 02-708-5001

‘소설가 구보씨의 1일’은 박태원의 동명 소설을 무대로 옮긴 것이다. 원작 소설은 1930년대를 살고 있는 소설가 구보가 서울 시내를 배회하며 보았던 풍경과 품었던 감정, 당시의 풍속들을 묘사하고 있다. 흔히 소설을 연극으로 옮길 때, 인물들의 대사와 움직임으로 드라마를 이어나간다. 하지만 이 공연은 소설을 희곡으로 각색하는 대신, 소설 속 텍스트를 그대로 사용한다는 점이 특이하다. 대화는 물론 지문까지 배우들의 말과 행동으로 표현된다. 두 명의 배우가 소설가 박태원과 주인공 구보를 오가며, 극중 화자로서 또 극중 인물로서 연기한다.

햄릿6 : 삼양동 국화 옆에서

11월 6~25일. 남산예술센터 드라마센터 2만5000원. 문의 02-758-2150

셰익스피어가 남긴 인기 고전들은 수백 년이 지난 지금도 여전히 재해석돼 무대 위에 다시 오른다. ‘햄릿6’는 물고문을 받다 죽은 공장 노동자의 원혼을 햄릿으로 설정하고, 한국 현대사에 비판의 칼날을 들이댄다. 극단 76의 기국서 연출은 1981년 ‘기국서의 햄릿’을 시작으로, 1990년까지 다섯 편의 햄릿 시리즈를 연이어 무대에 올렸다. 이번 작품에서는 폭력적인 정치권력뿐만 아니라 연극·철학·사랑에 대해 논한다. 셰익스피어 작품을 원작으로 한 만큼 풍성한 언어의 향연도 즐길 수 있다.