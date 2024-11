'패티김쇼', 윤형주 김세환 나와 '세시봉' 비화 공개

사진=JTBC 제공

JTBC '패티김쇼'가 세시봉과 함께 1970년대 추억에 빠져본다.

1960년대 청년 문화의 산실인 무교동 음악감상실 ‘세시봉’. 이곳에서 70년대 포크음악사를 열었던 윤형주, 김세환 그리고 감미로운 목소리의 주인공 존박이 '패티김쇼'를 찾았다.

쇼에서 세시봉의 영원한 막내둥이 김세환이 알고 보니 윤형주와의 나이 차이가 고작 9개월이라는 사실이 밝혀졌다. 평상시 워낙 형들에게 깍듯하고 세시봉 중 막내라는 이미지가 강했던 터라 실제 나이차 공개에 관객석이 술렁이기까지 했다는데. 과연 김세환이 고작 9개월 먼저 태어난 윤형주를 오랜 시간 형으로 모시는 이유는 무엇일까? 또 1300여 곡의 CM송을 만든 윤형주의 대표 광고 영상들과 현장에서 즉석 개사한 ‘패티김쇼’ CM송까지 모두 공개된다.

1970년대 그 시절, 모두가 사랑했던 비틀즈, 카펜터스, 비지스 등의 올드팝이 있었다. 패티김과 윤형주, 김세환 그리고 존박이 함께 그 향수 속으로 빠져보는 시간을 마련했다. 윤형주, 김세환이 들려주는 에벌리 브라더스의 '렛 잇 비 미(Let it be me)', 존박의 '트라이 투 리멤버(Try to remember)'부터 패티김이 본인의 이름을 따왔을 정도로 좋아하는 가수인 패티 페이지의 '테네시 월츠(Tennessee Waltz)까지. 어느덧 누군가의 어머니이자 아내가 된 당시 소녀팬들을 그때 그 시절 추억 속으로 돌아가게 한 주옥같은 올드팝 무대를 만나볼 수 있다.

또 같은 시대에 노래를 하며 활동했지만 단 한 번도 함께 방송을 해본 적이 없다는 윤형주와 패티김이 만났다. 윤형주가 1967년 방송국 복도에서 처음 본 패티김의 모습은 마치 바람이 이는 것 마냥 카리스마 그 자체였다고 한다. 한국 가요사 거장과 거장의 만남, 40여 년 만에 처음으로 보여주는 두 사람의 콜라보레이션 무대가 ‘패티김쇼’에서 최초로 공개된다.

‘웨딩케익’, ‘화가 났을까’, ‘우리들의 이야기’, ‘토요일 밤에’ 등 윤형주, 김세환의 명곡들과 함께하는 “패티김쇼”는 10월 27일 토요일 밤 10시에 JTBC에서 만나볼 수 있다.

온라인 중앙일보