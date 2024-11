싸이 다음엔 ‘현아 스타일’ 뜰까

이제는 현아 스타일?

‘강남스타일’ 뮤직비디오의 히로인인 현아(본명 김현아·20)가 최근 발표한 신곡 ‘아이스크림’에 외국 유력 매체의 관심이 쏟아지고 있다. 과연 ‘아이스크림’은 ‘강남스타일’ 열풍의 뒤를 이을 수 있을까.

현아는 2007년 원더걸스 멤버로 가요계에 데뷔했다. 하지만 건강상 이유로 그해 원더걸스를 탈퇴한 뒤 2009년 5인조 걸그룹 포미닛 멤버로 가요계에 돌아왔다.

‘아이스크림’은 현아가 17일 발표한 솔로 미니 2집 앨범 ‘멜팅’의 타이틀곡이다. 히트곡 제조기 용감한 형제가 만든 힙합 장르의 곡에 현아의 강점인 섹시 퍼포먼스, 발랄한 랩이 더해졌다. 가사도 통통 튄다. ‘난 달콤한 아이스크림 넌 녹아 내릴걸/상큼한 아이스크림 크림 크림 크림 크림/초콜릿 아이스크림 내 까만 피부처럼….’

뮤직비디오 초반 싸이가 카메오로 등장해 관심을 끈다. 싸이는 현아의 아이스크림 트럭에 잠입, 아이스크림을 먹다가 현아와 티격태격하는 코믹 연기를 펼친다. 현아는 ‘강남스타일’ 뮤직비디오에서 싸이와 함께 말춤을 선보여 전세계인에 강한 눈도장을 찍은 바 있다.

◆싸이의 성공 이을 것=22일 공개된 ‘아이스크림’ 뮤직비디오는 3일 만에 유튜브 조회수 900만 회를 넘겼다. ‘강남스타일’처럼 외국인들의 댓글이 꼬리를 물고 있다. ‘랩을 잘하고, 춤추는 것도 굉장하다(she has a good rap and her dance moves it awesome)’ ‘매우 섹시하고 귀엽다(so sexy and cute)’ 등등.

외국 매체도 주목하고 있다.

24일(현지시각) 영국 일간지 가디언은 “만약 싸이의 성공을 뒤 이을 사람이 있다면, 포미닛의 현아일 것”이라며 “2011년의 노래 중 손꼽히는 싱글인 ‘버블팝’을 발매해 인기를 모았던 현아가 ‘아이스크림’으로 돌아왔다”고 컴백 소식을 전했다. 영국의 팝 전문 사이트 ‘팝저스티스’, 미국 빌보드 닷컴도 ‘아이스크림’ 뮤직비디오를 추천했다.

미국 온라인 매체 ‘이그재미너’는 “현아는 ‘강남스타일’ 이전부터 ‘버블팝’으로 스타로 떠올랐다. ‘아이스크림’ 뮤직비디오는 현아의 섹시함·달콤함으로 가득 찼다”고 평했다. ‘아이스크림’은 페루·폴란드·러시아 등 매체에도 소개됐다.

◆‘강남스타일’ 빌보드 5주 연속 2위=싸이의 ‘강남스타일’은 25일 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫100’에서 5주 연속 2위를 차지했다. 문화체육관광부는 한국 대중문화를 세계에 널리 알린 공로를 인정해 싸이에 옥관문화훈장을 수여할 예정이다.