눈꽃보다 화려하게 스타일리시 스타일, 어디서나 자유롭게 액티비티 스타일

‘Your Best Way to Nature’라는 슬로건 아래 아웃도어 문화와 스타일을 이끌고 있는 코오롱스포츠는 이번 시즌 컬렉션을 통해 브랜드의 오리지널리티와 히스토리, 브랜드가 추구하는 가치를 더욱 극명하게 보여준다. 특히 이번 시즌 코오롱스포츠는 극지탐험이 가능한 최전문형 재킷을 선보이며, 레오파드, 스네이크 프린트 등 기존 패션브랜드의 전유물이라 여겨지던 요소들을 아웃도어로 승화시켜 다양하게 선보인다.

다양한 아웃도어 라이프는 물론 도심에서의 패셔너블한 스타일을 모두 만족시킬 수 있는 두 가지 스타일을 비교해본다.

오두환 객원기자

이민정이 입고 있는 트래블 퍼다운은 멋스러운 까뮤플라주 패턴 디자인으로 감각적인 스타일을 보여준다. 하의는 퀼팅 포인트 스커트로 입체 퀼팅과 다이아 퀼팅을 믹스해 디자인에 포인트를 줬다.

스타일리시 스타일

디테일이 강조된 재킷, 미니멀한 디테일까지 기능적인 소재를 다양한 시각으로 새롭게 재해석하여 기능과 스타일의 완벽한 조화를 선보여왔던 코오롱스포츠가 이번 시즌엔 다양한 프린트를 활용해 새로운 시도를 한다. 특히 보다 과감한 컬러와 까뮤플라주, 레오파드, 스네이크 프린트 등이 다양하게 적용되면서 한층 과감한 스타일을 제안한다.

같은 아웃도어 다운이지만 어떻게 스타일링하는가에 따라 도시적이고 스타일리시한 스타일 연출이 가능하다. 기존 아웃도어와 잘 스타일링하지 않는 레깅스나 미니스커트는 물론 일반 면바지나 캐주얼 후드 티셔츠 등과 함께 코디하면 더욱 자유롭고 시크한 스타일 연출이 가능하다.

◆여성 트래블 퍼 다운(38만5000원)=멋스러운 까뮤플라주 패턴 디자인으로 감각적인 스타일을 보여준다. 중량감 있는 구스 다운 소재를 사용해 볼륨감을 연출하며, 허리단에 와이드한 립 조직으로 슬림한 라인을 강조한다. 소매 부분의 인조 퍼를 트리밍하여 트렌디한 감각을 더해주었으며, 풀 지퍼 여밈으로 착장이 간편하다. 일체형 후드 디자인으로 캐주얼한 느낌을 강조하며 밑단 안쪽 스트링 처리로 간편하게 실루엣을 조절할 수 있다. 하의는 터치감이 우수한 고밀도의 일본 소재 패딩을 충전한 스커트로 입체 퀼팅과 다이아 퀼팅을 믹스해 디자인 포인트를 주었으며, 2WAY 풀 오픈 지퍼로 더욱 간편하고 트렌디하다.

스커트가 부담스럽다면 재킷이 페미닌한 스타일을 강조하는 만큼 레깅스나 스키니 등과 코디하는 것이 좋겠다.

◆트래블 긴 기장 다운(39만원)=하이글로시 광택으로 반짝이는 디자인이 돋보인다. 허리에는 역시 벨트가 있어 다양한 스타일 연출이 가능하다. 목 부분은 하이네크라인으로 따뜻하며 퍼 머플러나 니트 머플러 등과 코디하면 더욱 멋스럽다. 블랙컬러의 레깅스나 블랙팬츠를 코디하거나 미니 패딩 스커트에 롱 부츠를 코디하는 것도 좋겠다.

◆까뮤플라주 패턴의 남성 다운(78만원)=부위마다 볼륨감 있는 다운을 적용한 재킷으로 역동적인 프린트와 느낌이 돋보인다. 특히 기존 까뮤와는 달린 화이트와 그레이 컬러가 조화를 이루면서 한층 세련된 느낌을 연출한다. 까뮤플라주 패턴은 패턴 자체가 강하고 트렌디한 만큼 이너웨어나 하의는 패턴이 너무 많은 디자인보다 심플한 솔리드물을 선택하는 것이 좋겠다.

◆동절 다운 밴텀(59만원)=어깨 부분에 서플렉스(SUPPLEX)를 사용하고 소매 하단과 사이드 부분에는 나일론 스판 소재를 사용해 내마모성을 강화한 다운으로 탈착이 가능한 후드 스타일로 다양한 연출이 가능한 재킷. 북유럽 헝가리산 거위털을 사용해 솜털이 크고 풍성하며 복원력 및 경량성, 보온성이 탁월한 최고급 다운 재킷이다.(필파워 850/ 충전량 90호 기준 241g) 눈·비에 대한 저항이 우수하며 완벽한 방풍성·투습성·보온성을 가지고 있는 윈드스토퍼 소재를 사용해 아웃도어 활동 시 항상 최적의 상태를 유지시켜 준다. 따뜻하면서도 캐주얼한 디자인으로 어떤 착장과도 잘 어울린다.

이승기가 입고 있는 동절 다운 팬텀은 내마모성을 강화한 다운으로 탈착이 가능한 후드 스타일이다. 윈드스토퍼 소재를 사용했으며 캐주얼한 디자인으로 평상시에도 입을 수 있다.

액티비티 스타일

코오롱스포츠는 그리스어 에르곤(Ergon: 작업)과 노모스(Nomos: 자연의 법칙)를 합성하여 탄생한 에르고노믹스(Ergonomics)의 어원에 맞게 해부학, 동작 연구, 근육의 움직임 등 넓은 분야를 종합하여 자연환경에서 인간의 활동성이 가장 최적화될 수 있는 법칙을 찾아냈다. 동작 시 근육의 움직임을 파악하여 최적의 활동성을 찾아낸 모션테크를 기반으로 10데니어 이하의 경량성과 최고급 헝가리 구스 다운을 사용해 보온성을 높인 제품들은 인체의 근육, 혈관, 동작 등을 표현하는 컬러, 그래픽 등으로 형상화되어 보다 미래적이고 다이내믹한 디자인들로 재탄생, 최전문형 제품들로 구성된 익스트림 라인 등에 적용되었다.

◆남성 다운재킷 퀸모드(52만원)=가벼운 15데니어 소재를 사용해 고급스러운 스타일 연출이 가능한 재킷. 라쿤 퍼(FUR) 트리밍한 후드 장식으로 보온성은 물론 포인트를 주었으며, 가벼운 헝가리 구스 다운을 충전재로 사용해 따뜻한 착장감을 준다. 독특한 와팬 장식과 빅 포켓으로 캐주얼한 스타일을 강조해 아웃도어 활동 시에는 물론 일상에서도 다양한 스타일 연출이 가능하다.

◆코오롱스포츠의 시그니처 아이템인 헤스티아(47만원)=고기능성 방풍 원단인 윈드스토퍼(Windstopper) 소재를 겉감으로 사용하여 외부의 찬바람을 완벽하게 차단해주고 체내에서 발생하는 땀은 배출해주는 투습 기능이 뛰어나다. 최고급 헝가리 구스 다운을 적용한 전문가형 다운 재킷으로 추운 겨울 레저 활동이나 야외 활동을 즐기는 사람들에게 큰 인기를 얻고 있다. 테프론 가공을 통해 다운을 기름 등 오염물질로부터 보호하고, 내구성 및 형태 안정성을 강화해 주어 세탁 후에도 형태가 변형되지 않고 다운제품 고유의 부드러운 촉감을 오랫동안 유지시켜 준다. 또 광흡수 발열 미립자에 의해 태양광이나 백열등 등의 빛에너지를 열로 변환시켜 온도를 상승시키는 코어브리드(Corebrid) 소재를 적용하여 보온성을 강화하면서도 부피감을 줄여 활동하기 편안하다. 또한 다운의 최대 단점인 정전기를 방지해 주며, 특수 테이프를 퀼팅선에 가공함으로써 다운제품의 단점인 털빠짐 현상을 없앴다. 마찰이 심한 부위인 어깨와 소매단 부분에 나일론보다 강도가 높은 서플렉스 원단을 보강해 내마모성을 강화했다. 탈착이 가능한 후드 스타일. 특히 심플한 디자인에 부분적인 이소재 패치를 통해 아웃도어 활동 시에는 물론 도심에서의 캐주얼한 일상에서도 멋스러운 스타일 연출이 가능하다.

코오롱스포츠는 지난해 헤스티아 다운을 출시해 완판했으며(7만5000여 장) 올해는 블랙, 네이비, 카키, 레드 등 7가지 컬러를 출시했으며, 여성용은 퍼플, 카키, 블랙 등 6가지 컬러를 출시했다.

트래블 롱 다운을 입은 이민정(왼쪽)과 까뮤플라쥬 패턴의 남성 다운을 입은 이승기

◆전문형 롱다운 안타티카(79만원)=어깨에 서플렉스 소재를 사용해 내구성을 강화했으며, 충전재로 최고급 헝가리산 구스 다운을 사용했다. 일반 다운 재킷에 비해 기장이 긴 스타일로 소매, 가슴 및 인포켓이 있어 수납성이 우수하다. 후드에는 린란다 라쿤을 사용해 보온성을 강화하고 고급스럽고 캐주얼한 느낌을 더욱 강조한다. 이름에서 느껴지듯 최고의 보온성을 자랑한다.

◆뉴벌컨(42만원)=눈·비에 대한 저항성이 우수하며 완벽한 방풍성, 투습성을 자랑한다. 에너지가 많이 발산되는 활동을 위해 특별히 개발된 고어 윈드스토퍼 액티브 쉘 기능을 적용해 아웃도어 활동 시 최적의 상태를 유지시켜 준다. 리페어 킷이 함께 구성되어 있어 임시로 수선이 가능하며 디태처블 포켓이 내장되어 있어 휴대 및 보관이 용이하다.

아직 헤비한 다운을 입기가 부담스럽다면 레이어드로 지금 계절을 연출하는 것도 좋겠다. 경량 다운 재킷은 내피 겸용으로도 착용이 가능한 만큼 경량 다운을 입고 그 위에 고어재킷이나 바람막이 등을 함께 코디하면 보온과 기능을 모두 만족시키는 스타일 연출이 가능하다.

◆고어재킷 제니스(55만원)=100% 방수를 유지하며 투습성이 뛰어난 고어텍스 소재를 사용해 아웃도어 활동 시 쾌적한 착장감을 유지시켜주는 남성용 재킷. 컬러 배색과 절개를 적용해 전문적인 느낌을 강조하며, 어깨와 소매 부분에는 내마모성이 우수한 소재를 패치 및 프린트해 내구성을 더욱 강화한 한편, 등판 안쪽은 매쉬 처리로 통기성을 향상시켰다. 일체형 후드 디자인으로 캐주얼한 스타일을 강조한다.

◆잔퀼팅 경량재킷 발키리(24만9000원)=가벼운 원단에 헝가리산 거위털을 사용해 따뜻하고 몸에 꼭 맞는 핏으로 활동이 자유롭다.

머리끝에서 발끝까지 … 겨울바람 걱정, 이걸로 끝

아웃도어 활동 전성시대를 맞으면서 다양한 아웃도어 제품들이 쏟아지고 있다. 의류·배낭·등산화는 물론 레깅스·스커트·부츠까지 종류도 다양하다. 아웃도어 용품들은 용도, 환경·기능·취향 등에 따라 다양한 만큼 제품의 종류와 기능 등을 꼼꼼히 살펴보고 자신에게 딱 맞는 제품을 골라 써야 한다.

◆액티비티 소품

올해 초 컨슈머 포트에서 추천한 페더(24만원)는 멋스러운 컬러 배색 디자인에 천연 소가죽을 사용해 편안한 착화감을 전해주는 남성 트레킹화다. 사이드 라인에 입체감이 느껴지는 패턴 디자인으로 감각적인 멋을 더했다. 투습성과 방수성이 우수한 고어텍스 소재와 쿠션감, 습도 조절 능력 및 발냄새를 억제시켜 주는 아웃솔로 착화감이 우수하다. 초경량 및 최고의 접지력으로 가벼운 산행이나 트레일 워킹을 즐길 경우 적합하다.

국내 지형에 적합한 초고접지 트레킹 아웃솔을 적용한 이글(20만원)은 릿지 산행이나 험한 지형의 산행으로 강한 접지력이 필요한 경우에 적합한 여성용 등산화다. 발목의 움직임이 편하고 가죽과 매시의 사용과 컬러풀한 컬러 배색으로 이루어져 경쾌하고 캐주얼한 느낌을 전해준다. 습도 조절 능력 및 발냄새를 억제시켜주는 기능을 추가해 항상 쾌적한 착화감을 준다.

여성 남극 프린트 레깅스(7만5000원)는 남극 모티브 프린트를 적용해 개성있고 트렌디한 스타일을 연출하는 레깅스다. 신축성과 보온성이 우수한 기모 소재를 안감에 사용해 편안하고 따뜻하다. 핏 되는 스타일로 롱길이의 아이템과 레이어드룩 연출이 용이하다.

등산배낭 패더(17만원)는 당일 산행용 배낭으로 스틸 프레임 등판 시스템을 적용하고 타공 멜빵과 경량성이 우수한 원·부자재를 사용해 착용감이 우수하다. 전면에 날염 그래픽 패턴을 적용해 스포티함을 더욱 강조한다. 전면이 시원하게 열려 수납이 편리하며 상·하단 분리를 할 수 있다. 하단에 레인커버가 내장되어 우천시 사용이 편리하다.

남성 전용 안드로메타(15만원)는 접지력과 내구성을 겸비해 솔을 적용한 신발로 아웃도어 워킹에 적합하다. 근피로도를 획기적으로 감소시켰으며, 매시 소재를 전면에 사용해 통기성을 높였다.

안타다운 고소모(9만8000원)는 기본 6쪽 캡에 퍼 귀달이를 사용해 동절기에 따뜻한 착용감을 전해주는 모자다.

◆스타일리시 소품

지퍼 포인트 퀼팅 스커트(12만원)는 터치감이 우수한 고밀도 소재에 패딩을 충전하고 밑단부분에 다이아퀼팅으로 포인트를 줬다. 양 사이드 풀오픈 지퍼로 탈착장이 가능하며 심플한 스타일이 돋보인다.

숏팬츠나 스커트와 코디가 가능한 롱 패딩부츠(29만원)는 심플한 디자인에 따뜻한 보온성까지 가지고 있어 더욱 스타일리시한 스타일을 제안한다.

트래블 다이아 퀼팅 재킷(24만5000원)은 다이아 퀼팅라인을 적용해 세련된 외관을 보여준다. 폴리에스터 충전재를 사용해 경량성 및 보온성을 강조했다. 리버시블 스타일로 다양한 스타일 연출이 가능하다.

이정구 객원기자