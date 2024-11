[일러스트=김회룡 기자]

오늘도 ‘백지(白紙)의 공포’가 밀려옵니다. 해서 혼잣말로 중얼거렸습니다. “오늘도 뭘 써야 할지 고민이네.” 잠시 후 화면에 이런 문자가 뜨면서 원어민 여성의 유창한 영어 발음이 흘러나옵니다.

“I should write something today again. It’s a worry.”

어, 이것 봐라~. 그래서 또 중얼거렸습니다. “좋은 아이디어 있으면 얘기 좀 해줘.”

“If there is a good idea, please tell me.”

엉겁결에 “신기하네”라고 했더니 “That’s amazing”이라고 합니다.

눈치채셨나요? 정부가 순수 국내기술로 만들었다는 한·영 자동통역 앱 ‘지니톡(Genie Talk)’ 얘기입니다. 이 정도면 유치원생 ‘장난’이 아닌데요. 영어를 못해도 영어를 쓰는 외국인과 웬만큼 의사소통이 가능하겠어요. 지니톡 앱이 깔린 스마트폰만 있다면 말입니다. 영어에 서툰 사람이 해외여행을 하는 데 도움이 될 것 같아요.

개발을 담당한 전자통신연구원(ETRI) 설명으로는 한국어 27만 단어와 영어 6만5000단어를 지원해 실제 상황에서 80% 이상의 자동통역률을 보인다고 합니다. 세계 최고 수준으로 알려진 구글의 자동통역률보다 15% 이상 높다는 게 ETRI 측 주장입니다. 2018년까지 일본어·중국어·스페인어 등 6개 언어 자동통역 기능을 추가할 예정이라고 합니다.

하지만 실제로 써보니 음성인식이 문제군요. 저음인 데다 탁한 제 목소리는 잘 알아듣지 못합니다. “축제 준비가 한창입니다”를 “축제 준비가 안 좋니?”로 알아듣고 엉뚱한 통역문을 내놓습니다. 모든 사람이 아나운서처럼 발음할 순 없다고 보면 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 그러나 시간문제겠지요. 지금과 같은 기술발전 속도라면 거의 100% 정확하게 인식해서 통역하는 날이 곧 올 걸로 봅니다.

그렇다면 굳이 힘들게 외국어를 배울 필요가 있을까요. 천만의 말씀입니다. 외국어를 배운다는 것은 단순히 말과 글을 배우는 게 아닙니다. 그 언어권의 문화와 정신을 함께 배우는 것입니다. K팝에 빠진 외국의 젊은이들 사이에 한국어 열풍이 불고 있는 것은 단지 한글을 배우기 위해서가 아닙니다. 한국 문화와 정신에 대한 호기심 때문이기도 합니다. 외국어를 구사한다는 것은 정신의 지평이 그만큼 확장된다는 의미입니다. 지니톡이 ‘깜찍한 장난감’은 될 수 있어도 인간의 외국어 능력을 대신할 순 없는 이유입니다.

“지니톡 고마워요. 덕분에 오늘은 공짜로 먹었어요.”→ “재미도 고마워요. 덕분에 오늘은 공 좀 없어요(The fun is appreciated. There is thanks to this no ball today.)” 헐~.

