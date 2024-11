2012 핫키워드 미미박스, 이제 겟잇뷰티박스by 미미박스로 만나세요!

- 2012년 뷰티 핫 키워드로 떠오른 ‘섭스크립션 커머스’, 이제 화장품을 집에서 ‘받아보는’ 시대! - “겟잇뷰티박스 by 미미박스”와 함께 전문 뷰티 큐레이션 서비스 제공으로 차별화! 화장품에만 트렌드가 있는 것이 아니다. 화장품 쇼핑에도 트렌드가 있다. 지금까지 백화점과 로드샵, 인터넷에서 파워블로거의 후기를 하나하나 들여다보며 손품 발품 팔아 좋은 화장품을 구매했다면, 이제는 안방에서 전문 MD의 까다로운 심사를 거친 검증된 화장품을 잡지 구독하듯 받아볼 수 있는 “섭스크립션 커머스”가 화장품 쇼핑의 새로운 시대를 열고 있으며, 그 선두에는 스물 아홉의 젊은 수장이 이끌고 있는 '미미박스'가 있다.

■ 화장품을 집에서 받아본다?! 2012 뷰티 핫 키워드, 섭스크립션 커머스 '미미박스' 섭스크립션 커머스의 선두주자로 평가받고 있는 '미미박스'는 정식으로 서비스를 시작한지 3개월 만에 만 여명의 유료회원을 확보할 정도로 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 월 매출은 2억여원에 이른다. 이러한 급성장을 가능하게 한 핵심 키워드가 바로 ‘섭스크립션 커머스’이다. 섭스크립션 커머스는 일정 금액으로 구독을 신청하면 한 달에 한 번 집으로 직접 뷰티 박스가 집으로 배달되는 일종의 ‘구독 서비스’이다. 물론 그냥 뷰티 박스가 아니라 '미미박스'의 전문 뷰티 MD의 깐깐한 검증을 거친 화장품의 정품 혹은 미니어처 5~6종으로 구성된 알찬 뷰티 박스이다. 이름만 들으면 누구나 알만한 국내외 유명 화장품 브랜드부터, 아직 소비자에게 제대로 소개되지는 않았지만 뛰어난 제품력을 자랑하는 숨겨진 진주 같은 브랜드까지 총망라하여 매 달 ‘독자’들의 기대감을 충족시켜준다. '미미박스'는 매달 일정 금액을 결제해야 뷰티 박스를 구독할 수 있는 ‘유료 서비스’이지만 이 부분은 소비자에게 그리 큰 장벽이 되지 못한다. 굳이 따로 설명하지 않아도 화장품에 관심이 조금만 있다면 그 가치는 매월 결제액의 5,6배가 된다는 사실을 소비자 스스로가 이미 잘 알고 있기 때문이다. 지금도 하루에 백 명씩 유료회원이 새로 유입될 정도의 뜨거운 인기가 그 사실을 증명하고 있다. '미미박스'에 참여하는 화장품 브랜드 역시 잠재적 소비자가 될 가능성이 큰 소비자에게 직접적으로 제품 체험 기회를 제공하는 동시에 소비자의 평가를 받을 수 있는 새로운 제품 홍보의 채널로써 '미미박스'같은 섭스크립션 커머스를 적극 활용하는 추세이다. ■ 제대로 된 ‘뷰티 큐레이션 서비스’로 성장세를 이어간다: 겟잇뷰티박스 by 미미박스 출시 소비자와 참여 브랜드 모두에게 뜨거운 반응을 얻고 있는 '미미박스'의 거침없는 질주는 여기에서 멈추지 않는다. 2012년 10월부터 제대로 된 “뷰티 큐레이션 서비스”를 선보임으로써 입지를 더욱 굳히겠다는 의지이다. 이렇게 탄생된 것이 바로 지난 10일 “겟잇뷰티박스 by 미미박스”다. 큐레이션 서비스란 말 그대로 한 분야의 전문가들이 추천하는 제품을 선보이는 서비스로, 소비자에게 가장 필요한 양질의 제품을 구별해 소개할 수 있다. 온스타일 “겟잇뷰티”는 더 이상 설명이 필요 없는 자타공인 뷰티 전문 프로그램. 매주 새로운 테마로 뷰티 트렌드를 꼼꼼하게 짚어주고 특히 블라인드 테스트, 전문가 노하우 공유 등으로 방송에 한 번 등장했다 싶으면 매진, 완판 사태를 불러오는 엄청난 영향력으로 뷰티계의 큰손으로 군림했다. '미미박스'는 뷰티 MD의 전문성에 '겟잇뷰티'의 신뢰도를 결합시켜 더욱 전문적이고 신뢰도 높은 뷰티 큐레이션 서비스를 제공함으로써 소비자가 꼭 필요한 화장품들을 매달 소개할 수 있게 된 것. 지난 10월 출시된 “겟잇뷰티 by 미미박스”는 “수분해결사”라는 주제 아래 '겟잇뷰티'와 '미미박스'가 강력 추천하는 국내외 유명 화장품 브랜드의 대표 수분 제품 6종으로 구성되어 있다. (구성품 : 피지오겔 로션, 비쉬 아쿠알리아 떼르말 리치 크림, 다나한 본연진 에센스, 카밀 핸드&네일 크림 인텐시브, 빠니에 데 씽스 리퀴드 마르세유 솝, 피부엔 에코스트리 위즈덤 페이셜 오일) ■ '미미박스'의 깜짝 성공, 젊은 ‘청년’의 까다로운 입맛과 돌파력이 통했다! 국내에 '미미박스'를 런칭한 사람은 다름아닌 스물 아홉 앳된 청년인 하형석 대표이다. 하형석 대표는 미국 뉴욕 톰포드 매장에 무작정 찾아가 일할 기회를 요청하여 당시 인턴 제도가 없던 톰포드의 ‘인턴 1호’가 되어 세계적인 할리우드 유명 배우인 브래드 피트, 브루스 윌리스 등의 스타일링을 담당했다. 이후 국내 유명 디자이너들과 함께 일하며 패션 컨설턴트로의 경력을 쌓았으며 이후 티켓몬스터 B2B팀에서 이커머스 비즈니스와 섭스크립션 커머스의 가능성을 본 하형석 대표는 본격적으로 사업에 뛰어들어 ‘미미박스’를 런칭하기에 이르렀다. 물론 시작은 녹록하지 않았다. 제안서 하나 들고 무작정 브랜드를 찾아가 노크한 것이 200번. 하지만 대부분 문전박대를 당하고 성사시킨 것은 서너 건에 불과했다. 관심 없다는 유명 브랜드는 서너 달간 끈질기게 설득한 후에야 '미미박스'에 합류하기도 했다. 제품 포장도 네 명의 공동창업자가 소매를 걷어붙이고 직접 달려들었다. 하지만 막상 시장에 선보이고 나니 반응은 뜨거웠다. 5명이던 직원이 서비스 시작 이후 두 달 만에 50명이 되었으며 6월 초 기준 유료 회원 수는 3만 명에 육박한다. 여기에 ‘아가박스’, ‘미미세일’ 등 다양한 계층을 타겟으로 한 새로운 서비스도 승승장구 하고 있다. 젊은 사장의 까다로운 입맛과 무서운 돌파력의 결과이다. 하형석 대표는 “소비자에게 가치 있는 정보와 제품을 제공해 소비자에게 꾸준하게 사랑받는 미미박스를 만들기 위해 최선을 다할 것”이라며 “새롭게 선보이는 ‘겟잇뷰티박스 by 미미박스’를 시작으로 전문적인 양질의 큐레이션 서비스을 만날 수 있는 기회를 더 확장시킬 것이다”라고 말했다. 미미박스 구독 서비스는 www.memebox.co.kr을 통해 만나볼 수 있다. <이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>