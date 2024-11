보는 춤? 즐기는 춤!

나는 TV를 잘 보지 않는다. 그러다 보니 요즘 인기 있는 아이돌 가수나 걸 그룹은 잘 알지 못한다. 그럼에도 요즘 유행하는 춤을 알게 되는 이유는 발레단에 있는 끼 많은 친구들이 그때그때 유행하는 춤을 휴식시간 중간 중간에 보여주기 때문이다. 그렇게 알게 된 것이 싸이의 말춤이다. 처음 춤만 봤을 때는 무슨 저런 춤이 다 있나 생각했는데 이제는 그 춤을 모르면 간첩일 정도니…. 아니 이젠 간첩마저 알 정도로 싸이의 말춤은 세계적인 춤이 되어버렸다.

이제 온 세계가 싸이의 ‘강남스타일’에 맞춰 말춤을 추고 있다. ‘강남스타일’의 성공은 흥겨운 노래뿐 아니라 ‘말춤’이라는 싸이의 창의적이고 개그적인 코드가 곁들여진 춤의 효과라고 보아도 될 듯하다. 말춤은 남녀노소 누구나 즐겁게 출 수 있는 춤으로 누가 더 재미있게 추느냐가 춤의 포인트이라고 할 수 있다. 사실 모든 세대가 공감하며 즐길 수 있는 춤을 만들어낸다는 것은 쉽지 않다. 하지만 싸이는 그러한 춤을 만들어냈고, 그의 춤을 보며 ‘춤이란 과연 무엇일까’라는 생각을 하게 됐다.

네덜란드에서 활동할 시기 공연 때마다 가장 많이 듣던 말은 “Enjoy your show!” 또는 “Did you enjoy the show?”였다. 그들은 잘하고 못하고를 떠나 그날 공연을 얼마나 즐겼는지를 중요하게 생각했다. 물론 클래식 발레는 모든 춤 장르 중에서 쉽게 즐기기 힘든 춤이라 생각된다. 모든 춤의 기본이기도 하면서 고도의 테크닉을 요하는 발레는 어렸을 때부터 훈련을 통해 이루어져야 한다. 물론 나이가 들어 배울 수도 있지만 그때는 이미 몸과 뼈가 굳어져 버린 상태이기 때문에 발레의 다양한 동작을 습득하기가 쉽지 않다.

그렇기에 발레를 전공하고자 하면 어렸을 때부터 배워야 하며, 그럴 경우 그들의 몸은 발레에 최적화된 몸으로 바뀌게 된다. 골반이 벌어져 팔자걸음을 걷게 된다든지 여성 무용수의 경우 토슈즈로 인해 발의 형태가 변형되기도 한다. 또한 몸의 라인이 생명인 예술이기에 조금의 지방도 용납이 되지 않고 그와 동시에 충분한 근력도 갖춰야 하는 잔인한 춤의 장르이기도 하다.

발레는 일반대중에게는 ‘보는 춤’이다. 누구나 출 수 있는 춤이라는 느낌을 주어서도 안 되고 줄 수도 없다. 왜냐하면 발레의 동작들은 일반인이 따라 하기 힘든 동작들이 대부분이기 때문이다. 발레의 동작들은 자연스러운 즉흥적 몸의 움직임이라기보다는 오랜 숙련을 통해 만들어진 동작이다. 하나의 동작을 완벽히 해내기 위해 많은 연습이 필요하다. 사람들은 발레 동작 중 32바퀴를 도는 ‘휘테’ 동작을 한다든지 공중에 높이 떠서 점프하는 모습들을 보면 환호성을 지르게 된다. 아마도 발레가 일반인에게 어렵다고 느껴지는 이유 중 하나는 쉽게 즐기기 힘들다는 편견과 함께, 오랜 전통을 지닌 발레가 클래식 음악과 만나 몸과 음악이 만들어내는 예술의 한 장르로서 어려운 춤, 보는 춤, 고급스러운 춤으로 인식하게 되었기 때문일 것이다.

하지만 대중은 발레와 같은 보는 춤을 통해 감성의 충족을 느끼는 동시에 자신이 즐겁게 즐길 수 있는 춤, 즉 싸이의 말춤처럼 출 수 있다는 자신감을 주는 춤, 배우기 쉽고 누구나 출 수 있는 춤을 원한다.

우리는 어린 시절 언어를 배우기 전에 음악과 춤에 반응했다. 춤에 대한 욕구는 지극히 본능적이고 자연스러운 것이며, 춤은 말로 표현하기 불가능한 그 이상의 감정 표현을 가능하게 한다.

춤은 어떠한 형태가 되었든 보는 사람과 추는 사람이 그것을 진심으로 즐기면 된다는 생각이 든다. 무대에서 단순히 보여주기 위한 춤이 아닌 관객들과 나의 감정을 공유할 수 있는 춤. 나의 춤이 보는 이에게 감동을 주고 내가 표현하고자 하는 것이 전해지면서, 어렵고 지루할 것 같은 발레라는 장르를 진심으로 즐기게 되는 것. 그리고 싸이의 말춤이 보는 이에게 즐거움을 주고 그것을 추면서 즐거움과 만족감을 가지게 되는 것. 전자와 후자 사이에 방법은 다르지만 ‘춤은 즐기는 것이다’라는 공통점을 가지게 되는 것이다. 즉 춤이란 어떠한 방법으로든 누구나 즐길 수 있어야 하며, 나는 누구나 공감할 수 있는 좋은 춤, 즐거운 춤을 추고 싶다.

우리에게 즐거움을 주는 것은 즐길 수 있는 춤이다. 음악에 맞춰 몸이 느끼는 대로 춤을 춘다면 누구나 훌륭한 무용수가 되는 것이며 그것이 춤을 추는 자신에게 가장 훌륭한 춤이 되는 것이 아닐까.



김지영 러시아 바가노바 발레학교를 졸업하고 네덜란드 국립발레단 수석 무용수를 역임했다. 1999년 화관문화훈장을 받았다.