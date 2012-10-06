[주말의 스포츠] 10월 6~7일

◇6일(토)
◆ 프로야구 ▶LG(리즈)-두산(정대현·잠실·XTM) ▶롯데(허준혁)-SK(윤희상·문학·KBS N) ▶삼성(정인욱)-KIA(서재응·광주·SBS ESPN·이상 오후 5시)
◆ 프로축구 ▶부산-수원(부산아시아드·SBS ESPN·KBS N·MBC SPORTS+) ▶인천-성남(인천전용구장·이상 오후 3시)
◆ 골프 ▶최경주 CJ인비테이셔널(여주 해슬리 나인브릿지 골프장·J Golf) ▶러시앤캐시 클래식(제주 오라골프장·J Golf·SBS Golf)
◆ 스쿼시 제5회 하이텍컵 전국 동호인대회(대구시 미광스포렉스 스쿼시경기장·오후 2시)
◆ 리듬체조 LG 휘센 리드믹 올스타즈 2012 갈라쇼(고양시 일산 킨텍스·오후 5시)
◇7일(일)
◆ 프로축구 ▶전북-포항(전주월드컵경기장·MBC SPORTS+·KBS N) ▶전남-대구(광양전용구장) ▶대전-강원(대전월드컵경기장·MBC SPORTS+·이상 오후 3시) ▶서울-경남(서울월드컵경기장·KBS N·오후 5시)
◆ 골프 ▶최경주 CJ인비테이셔널(여주 해슬리 나인브릿지 골프장·J Golf) ▶러시앤캐시 클래식(제주 오라골프장·J Golf)
◆ 스쿼시 제5회 하이텍컵 전국 동호인대회(대구시 미광스포렉스 스쿼시경기장·오전 9시)