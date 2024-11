싸이의; 뮤직비디오가 유튜브 조회 3억건을 넘었지만 아직 최고 기록은 아니다. 최고기록은 따로 있다. 주인공은 저스틴 비버의 '베이비'다.

이 영상은 2012년 9월 초 기준으로 유튜브 조회수 1위를 기록하고 있다. 조회수는 7억7488만건. 이 영상은 3억건 달성까지 6개월가량이 걸렸지만 이후 꾸준한 인기를 얻으며 '강남스타일' 조회수의 2배가 넘는 조회수를 기록 중이다.조회수 2위에는 제니퍼 로페즈의 On The Floor(5억8887만건). 에미넴의 Love The Way You Lie(4억9051만건)와 2010 남아공 월드컵 공식 주제가인 Waka Waka(This Time for Africa, 4억9002만건)가 근소한 차이로 3, 4위를 달리고 있다.레이디 가가의 Bad Romance(4억8411만건)가 4위, LMFAO의 Party Rock Anthem(4억7746만건)가 5위다.

온라인 중앙일보