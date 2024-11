라이더컵 첫 날 미국 돌풍은 루키들 선전 덕분

"우리는 이들을 '루키'라고 부르지만 이 루키들이 올해 미국의 라이더컵 우승을 책임질 것이다."

유럽과 미국의 대륙간 골프 대항전 라이더컵에 나선 미국 팀 주장 데이비드 러브 3세가 대회 시작 전에 밝힌 팀 전략이다. 올해 처음 라이더컵에 출전한 키건 블래들리, 제이슨 더프너, 웹 심슨, 브랜트 스네데커(이상 미국)등 4명의 선수를 염두하고 한 말이다. 러브 3세가 구상한 미국 팀은 필 미켈슨과 타이거 우즈(이상 미국) 같은 베테랑들과 신예들의 적절한 조화였다.

이 전략은 첫 날부터 통했다. 미국은 28일(한국시간) 미국 일리노이주의 메다이나 컨트리 클럽에서 열린 라이더컵 첫 날 신예들의 고른 활약에 힘입어 5대 3으로 앞서 나갔다. 특히 올 시즌 WGC 브릿지스톤 인비테이셔널에서 우승했던 키건 브래들리는 필 미켈슨과 한 조를 이뤄 오전 포섬 매치플레이, 오후 포볼 매치플레이에서 모두 승리를 따냈다. 브래들리의 패기와 미켈슨의 관록이 묻어난 경기력은 포섬 매치플레이에 강세를 보였던 루크 도널드(잉글랜드)-세르히오 가르시아(스페인) 조의 전력을 무기력하게 만들었다. 브래들리와 미켈슨은 오전 경기에서 도널드와 가르시아에 4홀차로 여유있는 승리를 거뒀다.

브래들리-미켈슨 콤비는 북아일랜드 듀오마저 꺾었다. 오후 포볼 매치플레이에 나선 브래들리와 미켈슨은 로리 매킬로이-그레엄 맥도웰(이상 북아일랜드) 조를 2홀 차로 이겼다.

미켈슨은 경기 후 "라이더컵은 다른 경기보다 압박감과 긴장감이 심하다. 그럼에도 이 대회에 첫 출전한 브래들리는 정확한 샷으로 최고의 경기를 펼쳤다. 우리는 최고의 파트너"라며 기쁨을 표현했다. 브래들리는 "미켈슨은 어릴적 내 우상이었다. 그와 함께 라이더 컵에서 2승을 거두다니 믿을 수 없는 일이 벌어졌다"고 말했다.

제이슨 더프너도 잭 존슨(미국)과 짝을 이뤄 라이더컵 첫 승을 기록했다. 더프너는 오전 경기에서 리 웨스트우드(잉글랜드)-프란체스코 몰리나리(이탈리아) 조를 상대해 3홀 차로 승리했다. 올 시즌 US오픈 챔피언 웹 심슨도 첫 출전한 라이더 컵에서 버바 왓슨(미국)과 함께 호흡을 맞춰 미국에 승점 1점을 보탰다. 심슨과 왓슨은 폴 로리(스코틀랜드)-피터 한슨(스웨덴) 조를 맞아 포볼 경기에서 5홀 차 대승을 거뒀다.

한편 골프 황제 타이거 우즈는 첫 날 샷 난조를 보이며 주춤했다. 스티브 스트리커(미국)와 팀을 이룬 우즈는 오전 경기에서 이안 폴터-저스틴 로즈(이상 잉글랜드)에 2홀 차로 패했다. 우즈는 오후 열린 포볼 경기에서도 리 웨스트우드-니콜라스 콜사르츠(벨기에) 조에 1홀 차로 패하며 첫 날 승점을 보태는데 아무런 역할을 하지 못했다. 우즈는 둘째 날 오전 경기 출전자 명단에서 제외됐다. 우즈가 라이더 컵에서 벤치에 앉게 된 건 이번이 처음이다.

라이더 컵 둘째 날 경기는 첫 날과 같은 방식으로 치러진다. J골프가 라이더 컵 둘째 날 경기를 29일 오후 9시부터 생중계 한다.

오세진 기자 sejino@joongang.co.kr

※라이더 컵 둘째 날 포섬 매치플레이(오전 경기) 조 편성 결과

웹 심슨, 버바 왓슨(미국) vs 저스틴 로즈, 이안 폴터(유럽)

키건 브래들리, 필 미켈슨(미국) vs 리 웨스트우드, 루크 도널드(유럽)

제이슨 더프너, 잭 존슨(미국) vs 니콜라스 콜사르츠, 세르히오 가르시아(유럽)

브랜트 스네데커, 짐 퓨릭(미국) vs 로리 매킬로이, 그레엄 맥도웰(유럽)