싸이 2위 오른 빌보드 차트는?

싸이의 '강남스타일'이 빌보드 차트 2위에 랭크되자 새삼 빌보드 차트가 무엇인지 궁금해하는 사람들이 많다.

빌보드 차트란 1894년 뉴욕에서 창간된 빌보드 지에서 1950년대 중반부터 발표하는 대중 음악 인기 순위. 이 순위는 앨범의 판매량과 방송 횟수 등을 종합한 것으로서 그 공신력을 인정받아 이후 미국 뿐 아니라 세계 각국 대중음악의 흐름을 알려주는 지표가 됐다.

대중음악의 각종 장르를 세분화하여 매주 35가지 차트를 발표하는데, 크게 싱글 차트와 앨범 차트로 구분된다. 싱글 차트는 보통 한두 곡이 수록된 싱글 앨범의 판매량과 방송 횟수를 기준으로 하여 순위를 정한다. 싱글 차트에는 모든 싱글 앨범을 대상으로 하는 '더 빌보드 핫 100(The Billboard Hot 100)', 모던 록 싱글 앨범만을 대상으로 하는 '모던 록 트랙스(Modern Rock Tracks)' 등이 있다. 보통 싱글 차트라고 하면 '더 빌보드 핫 100'을 가리킨다.

앨범 차트는 순수하게 앨범의 판매량을 기준으로 순위를 정하는데, 2003년 7월부터는 인터넷 상에서 다운로드로 판매된 것도 집계된다. 앨범 차트에는 모든 앨범을 대상으로 하는 '더 빌보드 200(The Billboard 200)', 힙합과 리듬 앤드 블루스 계통의 앨범만을 대상으로 하는 '톱 아르 앤드 비/힙합 앨범스(Top R&B/Hip-Hop Albums)' 등이 있다. 보통 앨범 차트라고 하면 '더 빌보드 200'를 가리킨다.

싱글 차트에서 1위를 가장 많이 차지한 가수는 비틀스로서 모두 20곡이 1위에 올랐다. 비틀스는 1964년 4월 4일 싱글 차트의 1위부터 5위까지 모두 차지하는 진기록도 세웠다. 가장 오랜 기간 1위를 차지한 곡은 머라이어 캐리와 보이즈 투 멘이 함께 노래한 '원 스위트 데이 One sweet day'로서 16주 연속하여 1위에 머물렀다. 이밖에 핑크 플로이드가 1973년에 발표한 '다크 사이드 오브 더 문 Dark Side of the Moon'은 최장 기간(총 741주) 앨범 차트에 오른 음반으로 기록된다.

온라인 중앙일보