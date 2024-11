[국내 MBA 가는 길/서강대 ] 이수 후 기업과 협력해 전문성 높여

민재형

경영전문대학원 원장

서강대 경영전문대학원은 서강의 핵심 유전자(DNA)가 녹아 있는 경영교육기관이다. 2009년 국제적 표준인 AACSB 인증을 획득했으며, 정부의 BK21, WCU 지원기관 선정 등 국내외적으로 국제기준에 부합하는 경영전문대학원으로 인정받고 있다.

4개의 MBA 학위과정(주간MBA, 야간MBA, 주말MBA, 경영컨설팅MBA)와 1개의 MS 학위과정(글로벌서비스경영학과)을 운영하고 있다. 주간 MBA는 학생들의 필요에 따라 과정별로 특화된 교육 프로그램을 제공하고 있다. 일반 트랙은 미래의 국제 전문 경영인 양성을 위한 Academy·Business Leader 과정으로, 이수 후에 기업 인턴십이나 기업과의 협동 프로젝트를 진행해 학술적 전문성을 높일 수 있다. 학업기간은 2년이다.

산학협력 트랙은 국내 기업의 실무인력을 위한 산학협동 트랙으로 기업체 파견 인력이나 경력 전환을 하려는 직장인이 대상이다. 1년 이수 후에 현업으로 복귀해 워크숍 프로젝트를 담당교수의 지도 하에 수행하며, 학업 기간은 1년 6개월이다. 복수학위 트랙은 해외 유수 경영대학원의 석사과정과 연계해 복수학위를 취득할 수 있다. 첫 해는 서강대 경영전문대학원에서, 다음해는 해외 대학에서 학업을 수행해 두 학교의 MBA 학위를 취득할 수 있다.

서강 주간 MBA는 모든 과목을 영어강의로 진행하며, 토론식 사례 분석을 활용하는 현장형 문제 해결 중심의 수업을 하고 있다. 인턴 사전교육, 경력개발교육, 인터뷰 스킬 워크숍 등의 프로그램으로 기업환경에 적응할 수 있는 역량을 키우고 있다.

각국의 유수 대학들과 복수학위와 교환협정을 맺고 있다. 미국의 Carlson School of Management of University of Minnesota, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Florida, SUNY at Buffalo, 스페인의 IE Business School, 영국의 Cass Business School과 복수학위를 운영하고 있으며 미국의 George Washington University, 스페인의 ESADE , 영국의 명문 University of Cambridge, 프랑스의 Universite Paris IX Dauphine, IESEG, EMLYON, Reims School of Management, 중국의 SUN YAT-SEN University 등이 있다. 국내에서는 유일하게 세계 예수회 경영대학원 연합인 IAJSB(International Association of Jesuit Business Schools)의 회원으로서 미국의 Georgetown 대학교, Boston College, Fordham University, St. Louis University, 스페인의 ESADE 등과 자매 결연을 맺고 교수·학생 교류를 하고 있다.

10월 15일부터 홈페이지(gbiz.sogang.ac.kr)에서 응시원서를 받으며, 모집과정은 SIMBA(주간 MBA),Pro MBA (야간 MBA), SEMBA (주말 MBA), CoMBA (경영컨설팅 MBA), 글로벌서비스경영학과(GSM), Ph.D. 과정이다.

