[인사] 기획재정부 경제협력개발기구(OECD) 대한민국정책센터 조규범 外

◆기획재정부(직무파견)▶경제협력개발기구(OECD) 대한민국정책센터 조규범(과장급 전보)▶세제실 조세정책과장 황정훈▶〃 법인세제과장 이상길▶복권위원회 사무처 발행관리과장 배상록
◆국방부▶재정계획담당관 유균혜▶문화정책과장 최환철
◆지식경제부(부이사관 승진)▶제품안전조사과장 장금영▶적합성평가과장 이은호▶우편정책과장 김윤기(서기관 승진)▶미주협력과 하윤호▶전력산업과 조현진▶무역구제정책팀 홍장의▶중견기업정책과 강기성▶투자유치과 박성우▶부품소재총괄과 박지운▶에너지자원정책과 이판대▶녹색성장기후변화정책과 류동희▶가스산업과 이병욱▶서울지방우정청 보험영업과장 장성오
◆강원도(국장급 승진)▶건설방재국장 남동진▶농정국장 최종근 ▶경제자유구역청 개청준비단장 허해구 ▶동계올림픽추진본부 건설추진단장 한경호(과장급 전보)▶지역도시과장 최원식▶도로철도교통과장 최선희▶도로관리사업소장 김춘기
◆안산시▶행정국장 권오달▶기획경제국장 민화식▶의회 사무국장 최중세▶상록구청장 김진근▶단원구청장 황하준▶산업지원본부장 이태석▶도시계획과장(직대) 조정익
◆고려대▶보건과학대학장 서형주▶과학기술대학장 겸 의용과학대학원장 조홍연▶정보보호대학원장 임종인
◆울산MBC▶보도국장 최익선▶경영심의부장 목주승▶광고부장 유호진