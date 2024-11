협동하고 함께해야만 미션을 수행할 수 있다. 가족, 친구, 연인과 함께하는

『도심RPG in Hi Seoul, the Beginning』은 서울시 지역특성화 사업의 일환으로 중구와 동아닷컴이 진행하는 시민 참여형 문화행사이다.

본 행사는 동화면세점 앞에서 집결하여 덕수궁 등 중구 일대의 문화, 역사 공간에 미션 포스트가 설치되며, 플레이어(참가자)들은 지도와 아이템 등을 지니고 보행을 통해 미션 포스트를 찾아다니며 주어진 임무를 달성하면 점수가 주어지고 이를 합산하여 시상하는 행사이다.

“일상적인 공간을 색다르게 바라볼 수 있어서 좋았다.”

“목표를 향한 솟구치는 본능과 손에 땀을 쥐게 하는 숨막힘이 있는 것 같다. 나도 도전하고 성취했다는 기쁨이 가장 크다“

“처음에는 아이들이 하도 졸라서 함께 참여했다. 항상 아이들이 컴퓨터 게임만 해서 걱정이었는데 이렇게 같이 함께 해보니 이런 게임이라면 계속 하고 싶다는 생각이 든다.”

지난 2006년 대표적인 게임 컨벤션이었던 대구 에서 세계 최초로 공개되었던 ‘도심RPG'(Role Playing Game)에 대한 대구시민들의 반응이다.

'도심RPG'는 온라인 게임형태의 RPG 게임을 실제 세상에서 구현한다는 혁신적인 발상의 콘텐츠로서 각광을 받았다. 이후 콘텐츠 자체의 유니크함과 경쟁력을 바탕으로 문화관광부 주최, 한국게임산업진흥원이 주관하는 <대한민국게임문화페스티벌>의 메인 콘텐츠로 발탁되어 몇 차례 시연되었고, ‘도심RPG’의 원산지인 대구에서는 2010년까지 플레이되었다.대한민국게임문화페스티벌>

도심RPG는 도심 속 자원이 가진 풍부한 스토리를 연결하여 ‘재미있게 즐겨보자’라는 생각에서 출발한 게임이다. 참가자는 ‘게임맵’으로 변신한 중구의 명소 11곳을 찾아가 해당 미션을 수행하면 키워드를 얻게 된다. 이 키워드는 최종 미션을 풀기 위한 하나의 단서가 된다. 미션을 수행하는 과정에서 무심코 지나쳤던 서울의 역사와 문화를 되짚어 볼 수 있다. 이 모든 과정을 시민들이 직접 풀어간다.

폐쇄적이며 개인적이라고 평가를 받던 ‘게임’이 생활 속에서 실현되고 ‘대화’를 이끌어내는 장치로서 작용한다는 점에서 높은 평가를 받았고 특히 개인의 탁월한 능력을 필요로 하는 미션보다는 가족 단위, 친구, 동아리 등 협동심을 발휘, 함께하고 역할분담을 잘할 수 있도록 미션들을 제작하여 세대간의 소통, 가족들과의 친목도모를 북돋울 수 있도록 할 계획이다.

올해는 총 600만원 상당의 푸짐한 부상이 참가자들에게 주어질 예정이며 플레이어 등록(참가접수)는 공식홈페이지 www.townrpg.co.kr에서 일반시민 누구나 참여할 수 있다.

*행사일시: 10월13일(토) 12:00 ~ 18:00

*집결지 : 서울 광화문 동화면세점 앞

*게임장소: 중구 일대

*참가대상: 가족, 친구 연인 등 최소 2인 이상으로 구성된 팀(선착순 마감)

*참가비 : 무료

*홈페이지: www.townrpg.co.kr

