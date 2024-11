판소리에 영어자막, 외국인도 얼~쑤~

16일 전주 한옥마을 학인당에서 박복희 명창(가운데)과 군산대 최동현 교수(왼쪽), 영국인 음악전문지 편집자 사이먼 브라이튼이 판소리 심청가의 자막을 보면서 얘기를 나누고 있다. [프리랜서 오종찬]

“화초장, 화초장, 화초장 하나를 얻었네/ 어따, 이것이 무엇인고?/ 구들장, 방장, 천장, 뗏장, 고초장/ 옳다! 고초장이다.”

16일 오후 4시 세계소리축제가 열린 전북 전주시 한옥마을의 학인당. 무대 위에선 채수정 명창이 판소리 ‘흥보가’ 중 놀부가 흥부의 화초장을 빼앗아 가는 장면을 열창했다. 판소리 다섯 바탕 중에서도 가장 해학적인 대목이라 객석에선 웃음보가 터졌다. 박장대소를 참지 못한 관객 가운데엔 외국인 10여 명의 모습도 눈에 띄었다. 한국 사람도 온전히 알아듣기 힘든 판소리를 외국인들이 웃고 즐길 수 있었던 건 판소리 사설(노랫말)을 번역한 영문 자막이 흘러나온 덕분이다.

화초장 대목은 이렇게 번역됐다. “Flower Wardrobe, Flower Wardrobe, I got Flower Wardrobe/ Gee, what is this?/ Stone, Curtain, Roof, Grass Wardrobe, Pepper Wardrobe/ Right! Pepper Wardrobe.”

사흘 연속 공연장에 왔다는 영국 음악잡지 ‘송라인즈’의 편집자 사이먼 브라이튼은 “지난해까지는 판소리를 제대로 이해하지 못하고 분위기만 대충 파악하는 정도였는데 노래에 맞춰 영문 자막이 나오니 비로소 제대로 판소리를 감상하는 느낌이 든다”고 말했다.

올해로 12회째를 맞은 세계소리축제에서는 춘향가·심청가·흥보가·수궁가·적벽가의 사설을 완역해 영문 자막과 함께 공연했다. 소리꾼 혼자서 창과 몸짓으로 이야기를 전달하는 ‘1인 오페라’인 판소리는 순수 우리말과 옛 문어체·한문 표현이 많아 해외 진출에 걸림돌이 된다는 지적을 받아 왔다. 지금까지 영문 자막이 부분적으로 시연된 적은 있지만 다섯 바탕 전체가 선보인 것은 처음이다.

이는 군산대 최동현(국문학)·오석형(기계공학 자동제어) 교수와 울산 과기대 박승배(영문학) 교수가 5년 동안 땀을 흘린 결실이다. 세 교수는 “판소리가 서양의 오페라처럼 세계인의 사랑을 받기 위해서는 줄거리를 알려 줄 영문 자막이 필요하다. 우리가 그 씨를 뿌리자”는 데 의기투합해 2007년 작업을 시작했다. 각자 전공이 다른 세 사람은 판소리 사설을 수집·채록하고 영문으로 번역한 뒤 전산화하는 작업을 분담했다. 작업은 1년에 한 바탕씩, 매년 300~400쪽 분량의 책을 보디(유파)별로 펴냈다. 최 교수는 “2003년 유네스코 세계문화유산으로 선정된 판소리가 세계무대를 향해 나아갈 교두보를 마련했다는 데 의미가 있다”고 말했다.