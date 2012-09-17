[인사] 기획재정부 경제정책국 종합정책과장 이억원 外

◆기획재정부(부이사관 승진)▶경제정책국 종합정책과장 이억원▶국고국 국고과장 이용재▶공공정책국 정책총괄과장 이호동▶〃 인재경영과장 김현수▶국제금융협력국 협력총괄과장 류상민▶대외경제국 대외경제총괄과장 허장(서기관 승진)▶기획조정실 기획재정담당관실 곽상현▶예산실 예산총괄심의관실 예산정책과 김경국▶〃 경제예산심의관실 국토해양예산과 조규산▶〃 사회예산심의관실 복지예산과 윤범식▶〃 〃 교육과학예산과 육현수▶세제실 조세정책관실 조세특례제도과 이종수▶〃 재산소비세정책관실 재산세제과 김문건▶경제정책국 인력정책과 김지선▶국고국 국고과 하승완▶재정관리국 재정관리총괄과 이재완▶국제금융협력국 협력총괄과 김현중▶대외경제국 대외경제총괄과 박성궐▶본부 권재관 이준범 조현진
◆특허청(과장급 직위승진)▶특허심판원 심판관 성백문▶국제지식재산연수원 지식재산교육과장 전승철(과장급 전보)▶기획조정관실 행정관리담당관 정인식▶고객협력국 국제출원과장 정용익▶상표디자인심사국 국제상표심사팀장 나찬희▶정보통신심사국 컴퓨터심사과장 박제현(서기관 전보)▶인사과 정경훈▶고객협력국 고객협력정책과 신순호
▶한림대의료원(한림대동탄성심병원)▶병원장 장호근▶진료부원장 이진▶행정부원장 장기억▶기획실장 강희준▶수련교육부장 이성호▶간호부장 김정미(한림대한강성심병원)▶병원장 전욱▶진료부원장 이종욱▶행정부원장 이규홍▶기획실장 이병철▶수련교육부장 김도헌▶간호부장 이경숙
◆OBS▶방송본부 제작국장 직대 홍종훈