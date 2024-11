서인국 트위터 프로필 사진이 알 수 없는 중년 남성으로 "혹시 해킹?"

[사진 = 서인국 트위터 캡처]

서인국과 타이거JK의 트위터가 해킹을 당한 것으로 보인다.

15일 오전 서인국의 트위터 계정 프로필 사진이 정체를 알 수 없는 외국인 중년 남성 사진으로 바뀌었다. 이에 서인국은 “헐 프로필..저기 아저씨 누구세요?”라는 멘션을 게재하며 당황스러움을 드러냈다. 이어 서인국은 “지금 제 프로필 사진이..저 분 사진인데 사진이 안 바뀌네요. 누구십니까. 저한테 왜 이러세요”라는 멘션과 함께 자신의 트위터 프로필을 캡처한 사진을 올렸다.

서인국 트위터 해킹사건을 접한 네티즌들은 “뭐야 해킹?” “유명인 트위터 노린 건가?” “서인국 괴롭힌 아저씨. 당신 누구예요?” 등의 반응을 나타냈다.

앞서 타이거 JK 역시 트위터의 프로필 사진이 알 수 없는 사람의 사진으로 바뀌어 황당한 마음을 드러냈다. 타이거 JK는 트위터로 “지금 제 트위터 사진이 막 저절로 바뀌고 있어요. 해킹 당한 거죠?” 라며 “Is this twitter glitch? I don‘t know who this dude in on my 에 lol. 이 아저씨가 왜 플픽 사진에 썩소 하고 있지?” 라는 멘션을 올렸다.

온라인 중앙일보