[주말의 경기] 프로야구 外

◆15일(토)
◆ 프로야구 ▶두산(니퍼트)-LG(주키치·잠실·KBS N) ▶한화(유창식)-넥센(강윤구·목동·XTM) ▶KIA(소사)-SK(채병용·문학·MBC SPORTS+) ▶롯데(사도스키)-삼성(장원삼·대구·SBS ESPN·이상 오후 5시)
◆ 프로축구 ▶경남-울산(창원축구센터·KBS N·MBC SPORTS+) ▶전남-광주(광양전용구장) ▶성남-대전(탄천종합운동장·이상 오후 3시) ▶수원-포항(수원월드컵경기장·오후 5시)
◆ 실업축구 ▶용인-안산(용인축구센터·오후 3시) ▶강릉-대전(강릉종합운동장) ▶충주-천안(충주종합운동장) ▶수원-인천(수원종합운동장·이상 오후 7시)
◆16일(일)
◆ 프로야구 ▶두산-LG(잠실·KBS N) ▶한화-넥센(목동·XTM) ▶KIA-SK(문학·MBC SPORTS+) ▶롯데-삼성(대구·SBS ESPN·이상 오후 5시)
◆ 프로축구 ▶부산-서울(부산아시아드경기장·MBC SPORTS+) ▶제주-전북(제주월드컵경기장) ▶대구-상주(대구스타디움·이상 오후 3시) ▶인천-강원(인천전용구장·오후 5시)