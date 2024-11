고유가 지옥, 연비 좋은 중형 세단이 뚫는다!

“기름값을 잡아라”, 지난 6일 정부는 사상 최고가 돌파를 향해 가파르게 질주하는 휘발유 가격을 잡기 위해 석유공사를 통해 휘발유를 직접 수입하는 방안을 ‘물가관계장관회의’를 통해 검토, 추진키로 했다. 이와 함께 월20% 수준으로 공급하고 있는 알뜰주유소의 삼성토탈 공급물량을 올 연말까지 단계적으로 확대하고, 현재 전국 716개인 알뜰주유소를 연말까지 1,000개로 늘이겠다는 계획도 함께 발표했다.

하지만 최근의 기름값 상승은 세계적인 경기불황과 중동 정세불안으로 치솟은 국제유가가 국내유가에도 악영향을 미친 것이라 만족할 만한 수준의 유가안정을 기대하기 힘들 것으로 보인다.

이런 상황에서 최근 아우디가 출시한 프리미엄 중형세단 ‘Audi A6 2.0 TDI’은 단연 눈길을 끈다.

Audi A6 2.0 TDI는 2,000cc 터보 직분사 디젤엔진을 장착해 최고출력 177마력, 최대토크 38.8kg.m, 최고속도 222km/h, 연비 15.9km/l 고효율을 자랑한다.

프리미엄급 고성능에 단 한번의 주유로 약 1,400km를 주행할 수 있는 경제성까지 겸비한 디젤엔진이 바로 아우디 A6 2.0 TDI라는 것이 아우디의 한국 공식딜러 ㈜태안모터스(대표 서덕중, www.teianmotors.com )측의 설명이다.

실제로 Audi A6는 에너지관리공단에서 실시한 연비테스트에서 2,000cc급 이상 국산, 수입차종 중 Audi A4에 이어 베스트 연비 3위를 차지했다.

경제적인 프리미엄 중형세단에 대한 관심이 그 어느 때보다 뜨거운 가운데 태안모터스는 9월 출고고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

먼저 9월 한달간 A4, A6 출고고객 전원에게는 각종 미세먼지와 세균을 방지해 깨끗한 차량실내를 유지시키는데 도움을 주는 아우디 정품 고무매트(Audi Rubber mats)를 증정한다.

또한 추첨을 통해 80만원 상당의 Audi 정품 트롤리백(1명), 50만원 상당의 Audi 정품 시계(1명), 10만원 상당의 i-pad case(3명), 8만원 상당의 숄더백(5명) 등을 제공한다.

업체 관계자는 “8월 진행된 Audi Rubber mats 증정 이벤트의 반응이 좋아 9월까지 확대 진행하게 된 것”이라며 “가까운 인천, 일산, 용산, 목동 전시장에 방문해 The new Audi A8 L 4.0 TFSI, The new Audi A8 4.2TDI를 시승, 상담해 보길 바란다”고 전했다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관의 정보성 보도 제공자료입니다.> 이>