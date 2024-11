[사진=브리트니 스피어스 트위터]

팝스타 브리트니 스피어스가 싸이와 함께 찍은 사진을 공개했다.

브리트니 스피어스는 11일 자신의 트위터에 '오늘 앨런쇼와 나는 대가(싸이를 지칭)에게서 '강남스타일' 춤을 배웠어요!(The Ellen Show and I learned how to go Gangnam style from the master today!)'라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진에서 브리트니 스피어스는 미국 오디션 프로그램 '아메이칸 아이돌'의 독설 심사위원으로 유명한 사이먼 코웰, 싸이와 다정하게 서 있다. 해외 스타들과 어깨를 나란히 하고있는 싸이의 모습이 인상적이다.

싸이는 이날 오전(한국시간) 방송된 미국 NBC '엘렌 드제너러스 쇼'에서 브리트니 스피어스와 '강남스타일'의 포인트 안무인 '말춤'을 추며 세계적인 인기를 과시했다.

한제희 기자