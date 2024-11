현대차 품질 경영 공로 신종운 부회장 금탑훈장

신종운 부회장(左), 이정호 대표(右)

현대자동차 신종운 부회장은 2001년 품질 담당 임원으로 일할 때부터 현대차 고유의 품질 방침(The Hyundai Way is the Quality Way)을 강력하게 추진했다. 현대차가 2004년 미국시장 신차 품질 평가에서 도요타자동차를 추월하고, 2010년과 2011년에는 독일 자동차 전문잡지 아우토빌트의 유럽 품질 평가에서 연속 1위를 달성하는 데 기여했다. 중소기업인 이영산업기계의 매출은 2006년 719억원에서 2011년 1345억원으로 1.9배 늘었다. 같은 기간 1인당 생산도 1.6배 증가했다. 이 회사 이정호 대표이사가 2006년부터 단계적 혁신을 추진한 덕분이다.

지식경제부가 주최하고 한국생산성본부가 주관한 ‘제36회 국가생산성대회’가 5일 코엑스 오디토리움에서 열렸다. 국가생산성대회는 1962년부터 매년 산업현장에서 생산성 향상에 탁월한 성과를 보인 우수 기업과 유공자를 포상하고 있다. 최고 영예인 금탑산업훈장은 현대차 신종운 부회장이, 은탑산업훈장은 이영산업기계 이정호 대표이사가 각각 받았다. SK하이닉스 김용군 상무, 실크로드시앤티 박민환 대표, 인천국제공항공사 백정선 경영지원처장 등 3명은 산업포장을 수상했다.

리더십·미래경영·고객만족·지식경영·인재개발·프로세스혁신 등 6개 부문의 생산성을 종합평가하는 생산성 향상 단체 부문의 대통령 표창은 삼성화재해상보험·평화오일씰공업·디비아이·KORTA가 받았다. 77년 설립된 중견기업인 평화오일씰공업은 국내 자동차 오일실과 오링 시장의 65%를 점유하고 있다.

김황식 국무총리는 이날 치사에서 “당면한 세계 경기침체를 극복하고 지속적인 성장과 안정적인 일자리를 창출하기 위해서는 기업의 생산성 향상이 중요하며, 이를 위해 중소·중견·대기업의 동반성장이 중요하다”고 말했다.