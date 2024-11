오바마 띄울 연설군단 3040 스타시장 총출동

미 민주당 전당대회를 앞둔 노스캐롤라이나주 샬럿에서 2일(현지시간) 이 지역 화가가 대통령 부인 미셸 오바마를 그린 석판화를 판매하고 있다. 이 화가는 제2차 세계대전 당시 미 정부가 여성 인력을 동원하기 위해 만들었던 선전 포스터 ‘우리는 할 수 있다(We Can Do it!)’에 미셸의 얼굴을 그려넣고 문구를 버락 오바마 대통령의 선거 구호인 ‘그래, 우리는 할 수 있다(Yes We Can!)’로 바꿨다. [샬럿 로이터=뉴시스]