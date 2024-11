저는 11년째 초등부 아이들에게 영어를 가르치고 있습니다. 교육인적자원부가 초등영어교육을 1~2학년까지 확대하는 방안을 검토하는 등 영어가 갈수록 중요해지면서 어린 자녀를 둔 학부모조차 어떻게 영어 실력을 키울까 고민입니다. 여기선 초등 3학년 이상의 어린이들에게 일반적으로 통용될 공부법에 대해 알아보겠습니다.

3학년부터=초등 3학년은 아이들이 흥미 위주로 접해왔던 영어에서 서서히 벗어나야 할 시기입니다. 영어에 대한 압박감을 느끼는 것은 앞으로 계속할 영어공부에 대해 반감을 가져 올 수 있으므로 아이의 학습량과 학습태도에 따라서 재미와 학습을 7:3 또는 6:4 정도로 조절하는 게 좋습니다.

이 시기의 관건은 엉터리 영어를 구사하고 습관화하는 것을 막아야 한다는 겁니다. 지금까지 의사소통 위주로 영어를 접했다면 이제부턴 자신의 문장을 정확하고 구체적으로 표현하는 것을 연습해야 합니다. 그래야 영어다운 영어를 표현하는 기초를 닦을 수 있죠. 좋은 방법으로서 외국인과 함께 대화해 보는 겁니다. 또 영어단편소설을 읽고 영어독서록(Book Report)을 작성한다면 훨씬 효과적입니다.

최근 많은 온라인 학습사이트들을 통해서도 스토리 북을 읽을 수 있습니다. 하지만 지적 호기심보다 눈과 귀가 즐거운 쪽으로 치우치기 쉽고 문단 사이의 의미를 제대로 이해하는데 방해가 되기 때문에 직접 책으로 손맛을 느끼며 읽는 것이 더 바람직합니다.

5학년부터=점수로써 평가를 받아 부담감이 생기는 시기입니다. 이제부터 스스로 직접 학습계획을 짜고 실천할 수 있도록 도와줘야 합니다. 예를 들면 조금씩 단어 양을 늘려 외우기, 기존에 쓰던 단어가 아닌 새롭게 배운 단어를 활용해서 글을 쓰고 말하기 연습, 읽기에서는 단순한 이해에서 벗어나 전체 글의 어조/글쓴이의 메시지/글의 종류를 파악하고 정확한 문장구조를 분석하기, 그리고 직독직해를 통해 복잡한 문장을 해석해서 받아들이는 능력 등을 키우는 것이 중요합니다.

이 시기의 중요성을 감안해 3가지를 제안하고 싶습니다. 첫째, 반드시 자신만의 학습노하우를 찾도록 해야 합니다. 이제 대학이나 사회에서는 점수 위주의 선발에서 벗어나 많은 활동과 경험을 토대로 한 자기주도 학습자를 원하고 있습니다. 둘째, 중학교 내신문법을 꼭 정리하고 가야 합니다. 이 시기에 문법체계가 잡혀 있지 않으면 영어는 중학교에 가자마자 어려운 과목 혹은 자신 없는 과목이 됩니다. 셋째, 흥미 위주의 스토리텔링이나 쓰기와 말하기 위주로 수업을 해서는 안 됩니다. 영어공부 또한 삶의 이치가 그렇듯 힘들고 고된 과정을 거쳐 조금씩 깊이를 확대하고 사고력을 다양하게 확장해야 합니다.

가장 중요한 것은 손에서 책을 놓지 않는 습관입니다. 최근 스마트 러닝이 새로운 교육모델로 떠오르고 있기는 하지만, 손으로 느끼며 읽는 책이 가장 훌륭한 교육 수단입니다. 이때 부모가 조심해야 할 것이 있습니다. 책을 억지로 읽게 하면 안 된다는 겁니다. 아이가 좋아서 스스로 책을 골라서 읽는 습관을 어려서부터 가지도록 환경을 만들어주어야 한다는 사실입니다. 아이들 스스로의 힘으로 커가는 것보다 더 좋은 것은 없으니까요. Let your children be themselves!

※어원 등을 통한 효율적인 단어 학습에 대한 궁금증을 보내주세요. DYB-onstp. Q&A 게시판(www.onstp.co.kr)에 질문을 올려주시면 채택된 질문에 대해 답변을 실어드립니다.

<김정민 dyb최선어학원 대치파르테논 분원장>김정민>