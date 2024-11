[사진=지드래곤 트위터]

빅뱅 지드래곤의 '송충이 눈썹'이 화제다.

지난 25일 지드래곤은 자신의 트위터에 “눈썹? One of kind!”란 글과 함께 송충이 같은 눈썹 사진을 올렸다. ‘One of a kind’는 지난 25일 공개된 지드래곤의 솔로 컴백 곡의 제목이다. 사진 속 지드래곤은 금발머리에 특이한 선글라스를 끼고 두껍고 진한 눈썹을 붙이고 있다. 평범함을 거부하는 연예계 대표 패셔니스타다운 모습이다.

네티즌들은 “뭘 해도 잘 어울리네”, “정말 웃기다”, “어떻게 저런 눈썹을 붙일 생각을 했지?”등의 반응을 보이고 있다.

장은영 인턴기자