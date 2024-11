톰 크루즈, 인도 음식점서 식사한 뒤 돈 없어 '안절부절'

[사진=데일리메일 캡처]

할리우드 톱스타 톰 크루즈(50)가 영국의 한 인도음식점에서 ‘미션 임파서블’ 상황에 처했다.

영국 데일리메일 온라인판 보도에 따르면, 톰 크루즈는 최근 영국 세인트 알반에 위치한 한 인도음식점에서 저녁식사 값을 지불하지 못해 곤경에 처했다. 가재와 매콤한 닭 요리등을 주문한 톰 크루즈는 식사를 마치고 어메리칸 익스프레스 카드로 결제를 시도했다. 그러나 식당 측이 해당 신용카드를 받지 않아 점심값 220파운드, 약 40만원을 지불하지 못할 위기해 처했다. 당시 톰 크루즈가 가진 현금이라고는 미국 달러화 뿐이었다.

다행히 일행 중 현금을 가지고 있는 여성이 있어 톰 크루즈 일행의 식사 값을 현금으로 지불했다는 후문이다. 음식점 매니저 다르싯 호라씨는 “만약 톰 크루즈 일행이 식사 값을 지불하지 못했더라면 슈퍼스타를 위해 공짜로 음식을 제공했을 것”이라고 밝혔다. 톰 크루즈 일행은 팁으로 음식 값의 1/3이 넘는 80파운드(14만원)를 줬다.

톰 크루즈는 현재 영국에서 SF영화 올 유 니드 이즈 킬(All You Need Is Kill)을 촬영 중이다. 당일 식당에는 톰 크루즈의 20살짜리 딸 이사벨라도 동석한 것으로 알려졌다.

양지호 인턴기자