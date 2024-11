지드래곤 컴백 이미지, ″남성미 한층 물씬″

사진=지드래곤 트위터 캡처

지드래곤이 더 강렬해졌다. 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤은 24일 자신의 솔로 컴백 티저 이미지를 공개했다.

지드래곤은 이날 자신의 트위터에 “곧 'ONE OF A KIND’ MV가 나옵니다. Y'all Ready For This? 으흐흐 떨려요. 많은 사랑 부탁드립니다. 꾸벅”이라는 글과 함께 컴백 이미지 사진을 게재했다.

이미지 사진 속 지드래곤은 흰색 티셔츠에 블랙컬러 트위드 재킷을 입어 강렬해진 남성미를 드러냈다. 체인과 굵은 목걸이를 걸어 강렬한 이미지를 더했다.

지드래곤은 25일 '원 오브 어 카인드(ONE OF A KIND)’ 뮤직비디오를 공개할 계획이다.

온라인 중앙일보

