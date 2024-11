시어머니에 꾸중들은 며느리, 개를 발로…경악

[일러스트=강일구]

화풀이 본능

데이비드 바래시 외 지음

고빛샘 옮김, 명랑한 지성

352쪽, 1만8000원

‘묻지마 범죄’가 기승을 부리고 있다. 약하다는 이유만으로, 무고한 사람을 막무가내로 해치는 일이 연일 신문 지면을 장식한다.

미국의 진화생물학자와 정신과 의사 부부가 함께 쓴 이 책은, 이들 마구잡이로 분노를 터뜨리는 사람들의 심리를 엿볼 수 있게 한다. 생물학·심리학·사회학은 물론 문학까지 원용해 인간의 화풀이 심리를 분석하고 처방을 제시한 책의 원제도 ‘앙갚음: 우리가 보복, 화풀이, 복수를 하는 이유(Payback: Why We Retaliate, Redirect Aggression and Take Revenge)‘다.

지은이에 따르면 화풀이는 기본적으로 ‘고통 떠넘기기’ 행위로 이는 보복, 복수, 화풀이 세 가지로 구분할 수 있다. 보복은 자신이 겪은 고통을 ‘즉시’ 가해자에게 반사하는 행동으로 즉각적이고 직접적이다. 복수는 ‘지연된 보복’이다. 공격을 받은 쪽이 고통을 곱씹는 시간이 흐른 후 가해자를 응징하는 것이다.

화풀이는 다르다. 고통을 ‘상대’에게 되갚아주는 것이 아니라 ‘상관없는 누군가’에게 갚아주는 행위다. 상사에게 혼난 뒤 부하에게 큰 소리를 치거나, 시어머니에게 싫은 소리를 들은 며느리가 강아지 옆구리를 차는 것이 그런 예다.

지은이들은 진화론에 근거해 “애꿎은 제3자를 겨냥한 화풀이 행동은 너무 많이 잃거나 뒤처지지 않기 위한 패자의 몸부림”이라 설명한다. 가해자 역시 한때 피해자였던 경우가 많다는 이야기인데, 이는 집단에서 피해자나 약자의 낙인이 찍히는 것이 불명예나 패배감보다 더 치명적이기 때문이다.

차라리 자기보다 약한 누군가에게 ‘화풀이’를 함으로써 “나는 호구가 아니야”란 선언을 하는 편이 또 다른 희생의 가능성을 줄여 생존과 적응에 도움이 된다는 것이다. 그러니 이런 ‘화풀이 유전자’가 우리 안에 상존해 있다는 주장은 상당히 설득력 있다.

예를 들면 ‘종속 스트레스’에 따른 신체 변화가 그 방증이다. 행동내분비학자들에 따르면 인간을 비롯한 많은 동물들이 사회적 충돌에서 패배한 후 혈압이 상승하고 부신호르몬이 증가하는 ‘종속 스트레스’를 겪는데 다른 개체에게 ‘분노를 전가’하면 스트레스 호르몬과 혈압이 정상으로 돌아온다고 한다.

문제는 상처받은 아이들은 분노를 타인에게 돌리는 경향이 있다는 것. 겁에 질리고 불안정한 정서의 어른으로 자라고, 이들의 행동은 “양적으로 질적으로 대규모의 파급효과”를 불러일으킨다. 인종차별, 소수 집단 박해는 물론 테러와 전쟁 등 각종 폭력사태의 뒤에는 이런 심리기제가 작용한다. 여기에 “분노를 곱씹고, 숙고하고, 오랫동안 생각하는 데서 복수의 욕구가 증폭되는” 반추 과정을 거쳐 ‘희생양’들에 대한 과도한 대응이 나온다.

이와 관련해 재미있는 연구결과가 나온다. 유대계 캐나다인을 대상으로 이스라엘의 팔레스타인 폭격에 대한 죄책감의 정도를 조사했는데 검사 전 홀로코스트를 상기하도록 유도된 사람들은 낮은 죄책감을 보였다는 것이다. 팔레스타인인들이 홀로코스트에 대한 책임이 없는데도 말이다. 지은이는 이것이 과거의 비극에 대한 상기가 일종의 습관화를 유발한 ‘반추’의 효과로 보았다.

책 말미에는 잠자기 전 복수의 화풀이를 거부하는 내용의 ‘취침 셰마’를 암송하는 유대교의 사례도 소개된다. 저자들은 경제학·정신의학까지 동원해 ‘고통 떠넘기기’를 위한 11가지 방안을 제시한다. 막연히 용서를 내세우는 종교의 가르침보다 구체적이긴 하지만 더 기억에 남는 것은 테러범들에 대한 대처법이다.

“테러범을 미쳤기 때문이라 치부하거나 악의 화신이란 딱지를 붙이는 것은 쉽고 편하다. 하지만 그런 행동이 적개심, 분노, 굴욕감, 고통에 대한 반응일지 모른다는 의문을 품기 시작할 때 비로소 문제 해결의 열쇠를 찾을 수 있다.” 우리 사회의 ‘묻지마 범죄’에도 이런 자세가 필요한 것 아닐까.

김성희 북 칼럼니스트