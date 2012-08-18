[인사] 행정안전부 外

◆행정안전부<고위 공무원 전보>▶중앙공무원교육원 기획부장 이재영▶국가기록원 기록정책부장 권영수▶개인정보보호위원회 사무국장 김혜순<과장급 전보>▶행정제도과장 박덕수▶연금복지과장 하태욱▶정보문화과장 구만섭▶재난대책과장 임상규▶자치행정과장 김장회▶주민과장 김명선▶자치제도과장 박성호▶지역녹색성장과장 고광완▶국립방재연구원 연구기획과장 이병철
◆문화체육관광부<국장급 전보>▶문화예술국 예술정책관 김재원
◆인천시<3급 승진>▶항만공항해양국장 김광석▶인재개발원장 한길자▶도시철도건설본부장 박만희<4급 승진>▶경제자유구역청 정연용 정영종▶아시아경기대회지원본부 대회지원과장 조형도▶〃 시설계획과장 홍순호▶여성복지관장 박윤숙▶교통관리과장 임승문▶버스정책과장 최강환▶개발계획과장 안갑석<전보·전출입·파견>▶의회사무처장 홍준호▶서구 부구청장 박성만▶동구 〃 강상석▶남동구 〃 박준식▶중구 〃 곽하영▶계양구 〃 권오준▶강화군 부군수 한영란▶인천유나이티드FC 파견 조동암▶문화관광체육국장 전상주▶보건복지국장 이웅수▶상수도사업본부장 김기형▶경제자유구역청 도시개발본부장 정대유▶사회복지봉사과장 조현석▶도시디자인추진단장 김동빈▶경제자유구역청 구남회▶종합건설본부 총무부장 김형수▶대중교통과장 이덕구▶법무담당관 이의석▶시민봉사과장 김종한▶인재양성과장 장성욱▶자치행정과장 강신원▶환경정책과장 김상섭▶아시아경기대회지원본부 대회지원과 김만기▶장애인복지과장 김옥순▶하수과장 지창열▶종합건설본부 토목부장 이종성▶〃 도로관리부장 신재호▶상수도사업본부 급수부장 김동호▶〃 수도시설관리소장 이민구▶도시재생과장 남문희▶항만공항시설과장 정창식▶시립박물관장 나봉훈▶지역개발과장 이경석
◆강원대▶부총장 정도영▶대학원장 손병암▶교무처장 강용옥▶학생처장 송영한▶기획처장 홍형득▶교학처장 임해진▶대외협력본부장 윤학로▶정보화본부장 김용석▶운영기획실장 장순희▶교무부처장 김광호▶학생부처장 김희성▶기획부처장 문양세▶입학부본부장 김희갑▶산학협력부단장 장인배▶삼척캠퍼스 교무부처장 이종희▶〃 학생부처장·미디어센터장 윤상문▶산학협력분단장 이정우
◆국민일보▶이사대우 수석논설위원 김윤호▶편집국장 김경호▶광고마케팅국장 이용웅▶비서실장 정병덕
◆한국가스공사▶상임감사위원 이성호