[단독] 축구협, 日에 보낸 굴욕적 공문 '충격'

대한축구협회가 조중연 회장 명의로 일본축구협회에 보낸 공문. 제목부터 `비스포츠적(Unsporting·붉은 선 안)`이라고 표현해 박종우 선수의 잘못을 인정하고 있다.

런던 올림픽 일본과의 남자축구 동메달 결정전 직후 박종우(23·부산) 선수의 ‘독도 세리머니’와 관련, 대한축구협회가 13일 일본축구협회에 보낸 e-메일엔 박 선수의 잘못을 먼저 인정하는 표현이 담긴 것으로 확인됐다.

이는 “사과하는 태도는 아니었다”는 14일 축구협회 해명과는 다른 것으로, 국제올림픽위원회(IOC)의 최종결론을 앞두고 파장이 예상된다. 당시 일본 언론은 “대한축구협회가 일본에 사죄했다”고 보도해 박 선수의 행위가 잘못된 것임을 한국이 먼저 인정했다는 방향으로 보도했다.

16일 본지가 민주통합당 안민석 의원을 통해 입수한 e-메일은 조중연 대한축구협회장 명의로 구니야 다이니 일본축구협회장에게 보내는 영어 공문 형식을 취하고 있다. 제목에 ‘Unsporting activities’라는 표현을 썼는데, 이는 ‘스포츠 정신에 위배되는 또는 정정당당하지 않은’이란 의미다. IOC의 결론이 나오기도 전에 축구협회가 먼저 박 선수의 행위를 부정적으로 해석한 셈이다.

공문은 이어 “심심한 유감을 표시한다(I would cordially convey my regrets)”고 썼다. 이를 두고 일본 언론은 우리가 ‘사과했다’고 보도하기도 했다. 실제 영어 일간지 중앙데일리의 원어민 에디터 5명에게 공문을 열람케 한 결과 전원이 이 대목을 ‘사과의 뜻’으로 해석했다.

이어 ‘첫 동메달 획득으로 승리에 도취된 우발적 행동’ 등 박 선수의 행동에 대한 해명이 이어졌다. 의도적인 정치행위가 아니라는 점을 설명한 것이다. 마지막 문단에선 “우리의 우호적 관계를 고려해 너그러운 이해(kind understanding)와 아량(generosity)을 보여 주면 매우 감사하겠다(highly appreciated)”며 외교적인 표현을 담았다.

어법에 맞지 않는 표현도 여러 곳 나온다. 능동을 수동으로 쓰거나, 미래형을 과거형으로 쓰는 등 초보적인 문법 오류가 다수 드러났다. 예컨대 ‘충동적으로 일어났다’는 뜻을 “it was(불필요) just happened impulsively”라거나, ‘재발하지 않아야’라는 표현을 “It should not happened(happen의 오기) again”으로 썼다.

안 의원은 “저자세 스포츠 외교의 총체적 부실”이라며 “조 회장이 국민에게 사과해야 한다”고 말했다. 국회 문화체육관광방송통신위원회는 17일 이와 관련한 긴급 현안 질의를 할 예정이다. 축구협회가 보낸 e-메일은 김주성 축구협회 사무총장의 주도로 작성된 것으로 드러났다. 축구협회 사정에 정통한 한 관계자는 16일 “축구협회는 법원에서도 양자가 합의하면 형량을 줄여 주듯, 한국과 일본이 이번 문제를 원만하게 해결하면 박종우의 문제도 쉽게 풀릴 것으로 판단했다”며 “김주성 총장의 지시를 받은 국제국 김대업 차장이 작성했고, 김 총장의 최종점검을 거쳐 발송한 것으로 안다”고 말했다. 조중연 축구협회장은 형식적으로 사인만 한 것으로 알려졌다.

이에 대해 축구협회 국제국 관계자는 “작성 절차를 밝힐 수 없다. 박종우에 대한 국제축구연맹(FIFA)과 IOC 판단에 영향을 미칠 수 있다”면서도 “필요 이상으로 저자세를 취한 건 아니라는 게 우리의 판단이다 ”고 말했다.

