[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<과장급 전보>▶국제금융협력국 국제통화제도과장 강기룡
◆환경부<과장급 전보>▶기획조정실 규제개혁법무담당관 성지원▶녹색환경정책관실 정책총괄과장 이호중▶환경보건정책관실 생활환경과장 김법정▶기후대기정책관실 교통환경과장 박연재▶물환경정책국 수질관리과장 박찬갑▶상하수도정책관실 토양지하수과장 주대영▶자연보전국 자연정책과장 김동진▶〃 국토환경정책과장 정종선▶낙동강유역환경청 환경감시단장 이동욱▶원주지방환경청 기획과장 김지연<과장급 직위승진>▶영산강유역환경청 환경관리국장 양한나▶〃 환경감시단장 진원기
◆병무청<서기관 승진>▶입영동원국 한석희▶사회복무국 김상현
◆전남도<지방부이사관>▶행정지원국장 이호경▶관광문화국장 이승옥▶광양만권경제자유구역청 행정개발본부장 정인화▶〃투자유치본부장 주신호▶순천만국제정원박람회 조직위원회 사무총장 나승병
◆강원대▶부총장 정도영▶대학원장 손병암▶교무처장 강용옥▶학생처장 송영한▶기획처장 홍형득▶교학처장 임해진▶대외협력본부장 윤학로▶정보화본부장 김용석▶운영기획실장 장순희▶교무부처장 김광호▶학생부처장 김희성▶기획부처장 문양세▶입학부본부장 김희갑▶산학협력부단장 장인배▶삼척캠퍼스 교무부처장 이종희▶삼척캠퍼스 학생부처장·미디어센터장 윤상문▶산학협력분단장 이정우
◆연합뉴스▶논설위원실 고문 이해영▶논설위원 고승일
◆연합뉴스TV▶정치부장 성기홍
◆서울신문▶감사부장 강두석▶경영기획실 시설관리부장 김성영▶제작국 윤전부장 김창원
◆일간투데이▶제2사회부장 장범수