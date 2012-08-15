[인사] 고용노동부 外

◆고용노동부<일반직 고위공무원 전보>▶고용노동연수원 교육협력관 김병옥<과장급 전보>▶기획조정실 국제협력담당관 송홍석▶서울지방고용노동청 서울북부지청장 이도영▶부산지방고용노동청 부산북부지청장 김진태▶〃 진주지청장 정해영
◆특허청<일반직 고위공무원 승진>▶특허심판원 심판장 박성준 이해평<기술서기관 전보>▶특허심판원 심판정책과장 오재윤
◆서울시<4급 승진>▶여성정책담당관 윤희천▶감사담당관 박범▶경제정책과 오제성▶장애인복지과 안운길▶교통정책과 김태명▶도시안전과 김광식▶임대주택과 이병수▶상수도사업본부 김선구▶생활환경과 유성종▶건축기획과 정남기▶도시기반시설본부 박기형▶교통운영과 정찬웅▶총무과 박기석▶하천관리과 박용철▶물재생시설과 이철해▶공원조성과 이원영▶식품안전과 도혜자▶보건정책과 남영진▶민원조사담당관 최정태▶도로시설관리과 조홍기▶공공관리과 신중수▶지구단위계획과 한유석▶도시기반시설본부 이진용▶상수도사업본부 이근채▶한강사업본부 이승진▶송파구 한선희▶강동구 송상영▶기술심사담당관 임경호▶재정비과 홍정선▶지구단위계획과 이계섭▶강북구 박용우▶관악구 최병진▶토지관리과 조봉연