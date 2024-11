[런던올림픽] 8만명 ‘위 윌 록 유’ 합창 … 세계 수십억명에 영국 팝 자랑

스파이스 걸스 깜짝 컴백 원조 걸그룹 ‘스파이스 걸스’가 2012년 런던 올림픽 폐막식 공연을 위해 깜짝 재결합했다. 영국의 축구 스타 데이비드 베컴의 부인인 빅토리아 베컴(맨 왼쪽) 등 멤버들의 등장에 8만여 관객이 환호했다. [올림픽사진공동취재단]

2012 런던 올림픽은 아마 최고의 ‘문화올림픽’으로 기록될 것이다. 대니 보일 감독은 기대를 저버리지 않았다. 개막식에서 자본주의에 대한 반성, 인권과 복지, 노동 등의 이슈를 던졌던 이 ‘반골 감독’도 폐막식만큼은 즐거운 축제에 방점을 찍었다. 영국 팝스타들이 총출동해 초대형 콘서트장을 방불케 했다. 신아람 선수를 포함해 각국 선수들의 눈물을 편집한 도입부 영상처럼 감동의 포인트도 놓치지 않았다.

폐막식 스크린에 뜬 신아람의 눈물 에밀리 산데의 ‘리드 올 어바웃 잇(Read all about it)’을 배경으로 눈물짓는 선수들의 표정을 잡은 영상이 상영됐다. ‘어이없는 1초’ 후 망연자실한 신아람 의 모습이 나왔다. [올림픽사진공동취재단]

오노 요코가 만든 존 레넌 영상 반전과 평화의 메시지를 담은 존 레넌의 ‘이매진(Imagine)’이 영상을 통해 울려퍼졌다. 레넌의 부인인 오노 요코가 폐막식을 위해 리마스터링한 영상이다. [로이터=뉴시스]

◆영국 팝 전설들 한 무대에=출연이 예상됐던 U2와 콜드플레이, 아델의 모습은 볼 수 없었지만 웬만한 록 페스티벌을 빰치는 무대였다. 퀸의 기타리스트 브라이언 메이, ‘유리스믹스’ 출신의 여걸 애니 레녹스, 조지 마이클(더 왬), 비디 아이, 뮤즈, 펫샵 보이스, 더 후, 제시 J 등이 한 무대에 섰다. 스파이스 걸스는 이 무대를 위해 반짝 재결합하기도 했다. 현장의 SBS 캐스터는 “영국 출신 수퍼밴드들이 출연한다는 사실이 알려지면서 그 어느 때보다 폐막식까지 남은 선수들이 많았다”고 전했다.

오노 요코가 이번 무대를 위해 제작한 존 레넌의 ‘이매진(Imagine)’ 영상, 핑크 플로이드의 ‘위시 유 워 히어(Wish you were here)’를 신예 에드 시런이 부르는 장면 등은 팝 팬들을 울컥하게 했다. 그러나 최고의 압권은 퀸의 보컬이었던 프레디 머큐리의 생전 영상에 이어 기타리스트 브라이언 메이가 등장해 ‘위 윌 록 유(We will rock you)’를 부른 대목. 록 공연장에서나 볼 수 있는 8만여 관객의 ‘떼창’이 이어졌다.

이어 ‘스톰프’ 공연, 알렉산더 매퀸의 의상을 입은 수퍼모델의 워킹 등이 이어졌다. 무대 바닥에는 셰익스피어·바이런·키츠 등의 명문을 담은 신문들이 프린트됐다.

퀸의 재림 퀸의 기타리스트 브라이언 메이가 ‘위 윌 록 유(We will rock you)’를 연주하자 관객과 선수들의 합창이 이어졌다. [AP=연합뉴스]

◆소통과 참여, 문화다원주의=폐막식의 첫 무대를 장식한 이는 잠비아 출신의 스코틀랜드 가수 에밀리 산데였다. 개막식에 이어 드럼과 통북 연주에 200여 명의 시민이 참여했다. 보일은 개막식에서도 영국의 평균 부부를 흑백 커플로, 10대 커플을 흑인 커플로 선보인 바 있다. 또 영국 드라마 사상 최초로 동성 커플의 키스 장면을 담은 ‘브룩사이드’, 악동 펑크밴드 섹스 피스톨스의 ‘갓 세이브 더 퀸(God save the queen)’의 뮤직비디오를 방영하기도 했다. 60대 노장 가수·배우들부터 10대 아이돌밴드가 공존하는 무대도 인상적이었다.

◆점점 더 중요해지는 올림픽 개·폐막식=장거리 성화 봉송 등 올림픽 개막식이 지금 같은 형태를 갖춘 것은 나치가 체제 선전도구로 올림픽을 택한 1936년 베를린부터다. 이어 개최국의 역사와 정체성을 알리는 무대가 됐고, 미디어 기술 발달에 따라 지구촌 40억 명의 시청자가 지켜보는 ‘전지구적 미디어 이벤트’로 자리 잡았다. 규모도 커졌다. 2000년 시드니 올림픽 때는 1만3000명의 공연자가 등장했고, 2004년 아테네 올림픽 때는 200만L의 물을 스타디움에 채웠다. 정점을 찍은 것은 제작비 1140억원의 물량 공세에 ‘교조적 중화주의’란 지적을 받은 2008년 베이징 올림픽이다.

김정효(체육철학) 박사는 “주최국의 성격에 따라 개막식도 달라진다. 개도국이나 세계무대에 자국 위상을 알리고 싶은 나라들은 관 주도의 프로파간다 성격이 짙고, 서구 선진국일수록 순수한 문화 자체에 집중한다”고 말했다.

이어령 전 문화부 장관은 “88 서울올림픽을 기점으로 개막식에 문화적 컨셉트가 더해지기 시작해 이제는 개·폐막식으로 그 나라의 문화를 가늠하는 단계가 됐다”고 진단했다. 그러나 "이번 폐막식에서는 ‘팍스 브리태니커’적 과시욕이 강하게 느껴졌다”며 “각종 비디오 연출이 중시되면서 시청자들은 화려한 영상을 보지만 막상 현장에서는 그 재미가 떨어진다. 아날로그 육체성의 제전인 올림픽마저도 그런 경향이 짙어지는 점은 안타깝다”고 덧붙였다.